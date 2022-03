Línea directa: "defender la paz", "abandonados e ignorados" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.03.2022

10:07

Defender la paz en todos los pueblos

UN LECTOR

"Frente a los sucesos que están ocurriendo en Ucrania debo manifestar mi asombro e indignación por cómo los medios internacionales de comunicación están tratando el tema. No por esto defiendo el conflicto bélico, pero no he visto reaccionar a ningún medio que hoy se escandaliza y se rasga las vestiduras, no los he visto expresarse nunca en defensa de la gente y de la paz de los pueblos de Irak, de Irán, de Egipto y Siria, cuando EE.UU. intervino en esos países. Tampoco los veo horrorizarse por el permanente bombardeo en la Franja de Gaza. Gracias por publicar mi mensaje".

Abandonados e ignorados

VECINOS DE B° EL POZO

"Convocamos a los distintos medios de la ciudad a que se hagan presentes en nuestro barrio, para que comprueben y fotografíen el estado de abandono en que se encuentra: falta de luces, calles rotas, delincuencia, basura por todos lados, contenedores en mal estado, obsoletos y rebalsando de basura. La playa es un verdadero desastre, totalmente abandonada, llena de yuyos y malezas. Prácticamente desapareció la playa Los Alisos (el diario publicó hace un tiempo, una foto de esa playa en 2007 y era una hermosura, todos los vecinos podíamos disfrutar de ese espacio). Los asentamientos que rodean el barrio, especialmente el ubicado en la zona de la playa, cerca de donde estaba la parada del 2. La cancha Pío XII, donde los chicos jugaban al fútbol, hoy está cubierta de yuyos altos, un lugar que es indispensable rescatar, ya que los jovencitos no tienen espacios para entretenimiento. Pérdidas de agua potable (hace dos meses hay una en la vereda de Jiménez Assua y C. de Montoya, en cualquier momento se hace un socavón) y otra 'laguna' localizada en Marta Samatán y Jiménez Assua, donde además hay un corralito desde el año pasado y una alcantarilla que se robaron. Ese agua acumulada va rompiendo y socavando el asfalto. El nuevo recorrido de los colectivos que perjudica a la mayoría. Los barrenderos de la Municipalidad no se ven ni por casualidad. Los que se 'rompen el lomo' son la gente que limpia de la vecinal, pero son muy pocos para semejante barriada y frente a tantos vecinos que no practican las debidas normas de convivencia, ensuciando y rompiendo. Los nuevos políticos nos prometieron antes de la campaña miles de soluciones. También se hizo una reunión en el salón parroquial, donde los funcionarios que asumieron y hasta la gente de Hábitat y todos nos mintieron en la cara. Por eso recurrimos a todos los medios, por la vía que sea, pidiendo cámaras de seguridad y todo lo que nos prometieron y que hasta ahora nada se ha visto".

Turnos en el Registro Civil

UN LECTOR

"¿Hasta cuándo vamos a aguantar las prebendas del personal del Registro Civil? Se les paga por trabajar de 7 a 13 hs. Pero empiezan a trabajar media hora después y a las 12 bajan las persianas. Cada vez resulta más difícil conseguir un turno para hacer cualquier trámite. Una vergüenza. Alguien tiene que ponerle límite a esta situación".

Peligrosa oscuridad

UN LECTOR

"Por razones de trabajo voy y vengo a Paraná de noche. Es realmente tenebroso el estado de la ruta 168, porque no hay luz, y en algunos tramos los yuyos están muy altos. No sé quién es responsable, pero en cualquier momento va a ocurrir un accidente grave".

LLEGAN CARTAS

En el Mes de la Mujer

Perder para ganar

MARTA FERNÁNDEZ

Llegó marzo, en que celebramos especialmente a la mujer. Por eso quiero compartir esta linda historia, en que somos protagonistas, nada menos que con nuestro Salvador.

Fueron tres mujeres las que, según el relato de Marcos, llegaron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús. Los hombres, mientras tanto, según nos lo hace saber el cuarto Evangelio, se habían quedado encerrados en un lugar seguro por miedo a los judíos (Jn.20:19).

María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé fueron, no tanto para cumplir con un rito religioso, ni una exigencia sanitaria, porque lo que llevaban eran perfumes y esto para rendir homenaje y expresar sentimientos de afecto por quien acababa de morir: Jesús.

Ellos, los varones, no salieron porque querían resguardar sus vidas; en cambio ellas, movidas por el amor, salieron y, para su sorpresa, se encontraron con la Vida. Razón tuvo el Resucitado: quien guarda su vida, la pierde y quien la arriesga, la gana (Mt.16:25).

Marcos 16:1-7 NVI expresa: "Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida y eso que era enorme. Entraron en el sepulcro y, al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero él les dijo: "No se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado; no está aquí. Vean el lugar donde lo colocaron. Ahora vayan y anuncien a sus discípulos, y también a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo".

Fueron mujeres las valientes, llenas de amor por el Señor, que no tuvieron miedo y fueron a honrarlo.

Gracias Señor Jesucristo por amarnos y cuidarnos. Bendícenos a todas las mujeres, de toda clase, edad y situación. Ayudanos a ser cada día más dignas de tu amor y de cumplir tu propósito en nuestras vidas.