Ascienden a 13 los muertos por las inundaciones en Australia

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 11:03

Una semana de lluvias torrenciales ocasionó el desborde de ríos y embalses. Hay cientos de personas que permanecen en peligro.

Al menos 13 personas murieron por las inundaciones que afectan la costa este de Australia, mientras una potente tormenta avanzaba el miércoles hacia Sídney, la ciudad más grande y poblada del país, donde cientos de miles de personas están en peligro, según advierten los servicios de emergencia.

En tanto, precisaron que una semana de lluvias torrenciales causó el desborde de ríos y embalses, provocando el caos en una zona de 800 kilómetros de extensión.

Según informó la agencia AFP, desde la ciudad de Brisbane, capital de Queensland, a Sídney se emitieron más de 30 alertas de evacuación y varias represas están en peligro de desbordar, algunas cercanas a Sídney que podrían romperse.

En tanto, indicó que “habitantes aterrorizados buscaron refugio en zonas altas, en improvisados centros de evacuación o en los techos de casas y edificios, en espera de un bote o helicóptero que los rescate”.

"Hoy el foco está en Sídney, esperamos fuertes lluvias por la tarde y noche hasta mañana", advirtió este miércoles el viceprimer ministro de Nueva Gales del Sur, Peter Toole, en conferencia de prensa..

Y precisó: "La represa Warragamba, la principal de Sídney, alcanzó su plena capacidad y comenzó a desbordar en la mañana del miércoles”.

Por su parte, Carlene York, comisionada de los Servicios Estatales de Emergencia, dijo que "hay cientos de miles de personas afectadas por las alertas que estamos emitiendo".

En tanto, el meteorólogo Ben Nomensino de @Weatherzone, calificó el actual sistema climático como "un río atmosférico", con "una larga zona de humedad aérea que avanza en una dirección".

En la localidad costera de Ballina, en Nueva Gales del Sur, unos 55 pacientes fueron evacuados de un hospital por la noche, antes de la llegada de una marejada de aguas marinas combinadas con aguas del desbordado río Richmond.

Incluso, científicos señalan que el cambio climático hizo que los incendios, inundaciones y ciclones en Australia sean más frecuentes e intensos.

"Australia está en el frente del cambio climático severo, las temperaturas están subiendo más rápidamente en Australia que el promedio mundial y temperaturas más altas significan que la atmósfera retiene más humedad y las lluvias se vuelven más extremas", indicó Hilary Bambrick, especialista de la Queensland University of Technology.

