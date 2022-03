Insólito: el imitador de Putin tiene miedo de que lo confundan y teme por su vida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.03.2022

12:46

El hombre nacido en Polonia dijo que teme que las personas se vuelvan contra él. "Temo por mi seguridad en la calle", afirmó.

Slawek Sobola, imitador de Vladimir Putin afirmó que teme por su vida después de que el presidente ruso ordenara una invasión a gran escala de Ucrania.

Con 53 años, Sobola pasó los últimos ocho años personificando profesionalmente a Putin, de 69 años. Viajó a EE. UU., el Reino Unido y Hong Kong para hacer performances especiales.

Sobola, oriundo de la ciudad de Wroclaw, en el suroeste de Polonia, le dijo al Daily Star que ganó "buen dinero" parodiando al presidente ruso, pero ahora le preocupa que el público se vuelvan contra él.

"Antes de la guerra, no temía por mi seguridad en la calle, pero ahora... tengo un poco de miedo porque en Wroclaw hay mucha gente de Ucrania que trabaja y vive aquí", dijo y agregó: “muchas veces que estas personas me dijeron que me parezco a Putin, y ahora, debido a la guerra, tengo un poco de miedo de que puedan estar enojadas o agresivas cuando me ven”.

Sobola dice que solía “respetar” a Putin, pero su opinión cambió desde que comenzó la guerra en Ucrania la semana pasada.

Ha prometido no volver a hacerse pasar por Putin, diciendo que no quiere sacar provecho del conflicto.

“Esta guerra no es nada buena y no pienso en ganar dinero con ella”, afirmó y resaltó: “Tenía mucho respeto por él (Putin) pero ahora creo que este hombre hizo mucho daño y no sé hoy cómo voy a desempeñar su papel en el futuro. Esta situación con la guerra, estoy de pie con Ucrania. Creo que tienen que pelear”.

La esposa de Sobola se siente aliviada de que haya detenido las parodias de Putin, admitiendo que a menudo la hacían “incómoda”.

“Para mí, a veces es divertido cuando hacemos este trabajo y nos encontramos con otros parecidos y nos divertimos”, afirmó. “Pero a veces es incómodo porque cuando estamos en familia y andamos de vacaciones, en la playa o en el restaurante, bar, la gente lo toca y le dice: Oye, oye, te pareces a Putin, ¿puedo hacerme una foto contigo?

Ahora esa incomodidad se convirtió en miedo mientras Rusia continúa su asalto a Ucrania. Cuando se le preguntó qué le diría a Putin si se encontrara cara a cara con su dopplegänger, Sobola dijo: “Le pediría que me mirara y pensara cómo puedes tener la misma cara pero percibir el mundo de manera diferente”.