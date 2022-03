Lionel Messi y un llamado a Scaloni para ser convocado a la próxima fecha de Eliminatorias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El astro se comunicó con el entrenador de la Selección y le manifestó su intención de poder estar el 25 de marzo en el Monumental. Podría ser la última presentación de Argentina como local antes del Mundial.

Se acerca la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas y Lionel Scaloni prepara la lista de convocados.



El astro argentino, Lionel Messi, se comunicó con el entrenador para manifestarle sus ganas de participar y decir presente en el partido del 25 de marzo próximo ante Venezuela. El encuentro, que se jugará en el estadio Monumental, podría ser el último que juegue Argentina de local antes del Mundial de Qatar.



Cabe recordar que Messi no estuvo presente en la doble fecha de Eliminatorias de fines de enero y principios de febrero. En ese momento, Scaloni le ofreció al rosarino no participar para no tensar la relación con la dirigencia y el cuerpo técnico de PSG.





Meses atrás, el director deportivo del club parisino, Leonardo, había mostrado su malestar por las frecuentes convocatorias de Lío a la Selección. "Por temas de calendario y lesiones, Messi ha estado más con su selección que con nosotros", manifestó.



La 'Albiceleste' ya se encuentra clasificada al Mundial de Qatar y está segunda en la tabla con 35 puntos. En la última doble fecha de Eliminatorias, enfrentará a Venezuela y a Ecuador.