https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 17:19

16:57

En primera persona

Rusia vs Ucrania: la guerra también atraviesa al arte

El cantante lírico entrerriano Fabián Solaro -que representó a Argentina en el festival internacional To Road to Yalta, en Crimea- explicó a El Litoral el impacto del conflicto armado en la cultura de ambos países.

Fabián Solaro y Ekaterina Guseva interpetando "Vals Accidental" en la final del festival internacional de música "To road to Yalta" Crédito: Archivo



Fabián Solaro y Ekaterina Guseva interpetando "Vals Accidental" en la final del festival internacional de música "To road to Yalta" Crédito: Archivo

El Litoral en en

En primera persona Rusia vs Ucrania: la guerra también atraviesa al arte El cantante lírico entrerriano Fabián Solaro -que representó a Argentina en el festival internacional To Road to Yalta, en Crimea- explicó a El Litoral el impacto del conflicto armado en la cultura de ambos países. El cantante lírico entrerriano Fabián Solaro -que representó a Argentina en el festival internacional To Road to Yalta, en Crimea- explicó a El Litoral el impacto del conflicto armado en la cultura de ambos países.

Por Analía De Luca SEGUIR Según anunció en sus redes sociales, la soprano rusa Anna Netrebko ha cancelado su próxima actuación en la ópera de Zurich ya que ha decidido «dar un paso atrás por el momento» en su carrera ante los acontecimientos surgidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Su caso no es el único: por la cancelación de vuelos y el clima general en Europa, se han pospuesto eventos y “bajado” contratos. Así lo explicó a El Litoral el cantante lírico entrerriano Fabián Solaro, que está en contacto con músicos de Rusia, Ucrania y otros países a través de su participación en el festival internacional To Road To Yalta, en Crimea. “Me he enterado que se están cancelando vuelos; un director famoso dejó de pertenecer a su agencia por toda esta situación y lamentablemente esto va en contra de los artistas”, dijo Solaro. “Se han bajado contratos -prosiguió-, han suspendido funciones y lamentablemente se le están cortando las vías a los artistas, algunos como la famosa soprano Anna Netrebko, han suspendido conciertos”. Experiencia personal “Según mi experiencia en Rusia, es un pueblo muy tranquilo, pacífico, generoso...después, evidentemente hay cuestiones políticas que escapan al pueblo en sí”, asegura el artista. “Yo lo único que puedo decir es que el pueblo ruso es un pueblo muy respetuoso de las otras naciones, a mí me abrieron las puertas y tanto el pueblo ruso como el ucraniano creo que están en contra de cualquier situación que tengan que ver con la guerra”, lamentó. Solaro también adelanto que aunque estaba previsto una nueva edición del festival Camino a Yalta en Crimea, por el momento “es muy conflictivo para llegar y permanecer”. “No sabemos qué sucederá”, admitió. “Mi intención era volver, no sé si al festival, porque debería recibir una invitación, pero quería estudiar el idioma, conocer con más tiempo...pero dada la situación es muy complicado pensar en un viaje hoy por hoy”, aseguró el cantante. “Todos queremos la paz” Según consideró Solaro, “tanto Ucrania como Rusia son países a los que les ha costado muchísimo llegar a ser los países que son hoy y me parece triste ver esta situación y espero que los gobernantes puedan llegar a una solución para que los pueblos puedan vivir como se merecen”. “Habría que dividir lo que son los pueblos de los intereses políticos y económicos que rodean toda esta situación”, manifestó. “Es difícil ponerse de un lado o del otro, nadie quiere una guerra y nadie quiere esta situación; en mi caso -aseguró-, tengo amigos rusos y ucranianos”. “Acá en Paraná -continuó- conozco ciudadanos ucranianos y rusos, que tienen otra historia porque están muy conectados con sus diferentes países y tienen familia, pero ellos por su historia saben cuál es el fondo de esta situación y cómo se están manejando las cosas”. “Por lo que sé, que el conflicto viene de muchos años, incluso antes de viajar ya había cierto movimiento de tropas y era una zona bastante complicada; pero desde Occidente se cuenta solo una parte de la historia...habría como un movimiento de difusión de ir en contra de Rusia y ponerlo al presidente Putin como el malo de la película, más allá de que yo no acuerdo con la situación que se está viviendo”, dijo. Sin embargo, insistió: “Todos queremos la paz y me parece que nada justifica una guerra”.

El Litoral en en

Temas: