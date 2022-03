Sebastián Julierac rechaza que los alumnos aprueben materias y pasen de año sin tener conocimientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Lejos de implementar pedagogías que promuevan la incorporación de conocimientos combinadas con la normalización de la actividad educativa, se promueve la decisión de aprobar porque sí, sin saber” enfatizó el legislador de la Coalición Cívica ante la decisión del Gobierno de Santa Fe en flexibilizar los requisitos indispensables para que los alumnos pasen de año.

El gobierno de Santa Fe decidió flexibilizar los requisitos indispensables para que los alumnos pasen de año en el nivel secundario. La medida fue comunicada la semana pasada a todas las escuelas, mediante una circular, por lo que los establecimientos educativos debieron rearmar los cursos que ya habían quedado confeccionados tras las mesas de exámenes de febrero.

El comunicado del Gobierno provincial, solicita que los docentes aprueben a los alumnos de primer año sin importar su situación, y aunque adeuden la aprobación de materias previas. Además, para los alumnos de segundo a quinto año de las secundarias técnicas, se subieron a seis la cantidad de materias previas permitidas para pasar de año.

Ante esta situación, y considerando la circular N° 8/21 emitida con anterioridad, el diputado de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco, presentó en la Cámara un proyecto mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo intervenga a través del Ministerio de Educación para abordar una urgente modificación de la Circular 8/21, emitida por la Subsecretaría de Educación Secundaria, con la intención de mantener los sistemas de evaluación de asignaturas y se privilegie la incorporación de conocimientos como elemento central de la labor educativa, por sobre cualquier otro criterio tendiente a facilitar la aprobación de asignaturas sin la validación de la incorporación de los conocimientos.

“Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial durante el marco de la pandemia han causado graves daños al sistema educativo y en consecuencia, a los alumnos santafesinos. Estas medidas mal tomadas han llevado, entre otras cosas, a la deserción escolar, a la falta de aprendizajes y causaron efectos psicológicos adversos en miles de jóvenes.

Lejos de implementar pedagogías que promuevan la incorporación de conocimientos combinadas con la normalización de la actividad educativa, se promueve la decisión de aprobar porque sí, sin saber”, destacó el diputado.

“A partir de esta norma, no habría alumnos que repiten de año, ni mesas de examen, ni desaprobados. Basta aprobar el último trimestre para poder aprobar toda la materia. Esto, entre tantas otras medidas que, en definitiva, llevan al alumno a la ignorancia de conocimientos y a la sensación de logro sin mérito. No podemos permitir semejante error”, agregó. “Una provincia que tiene altos índices de inseguridad, que está siendo tomada por narcotraficantes, que no logra acordar paritarias docentes en tiempo y forma para que todos los alumnos comiencen a tiempo las clases, que no releva las necesidades de los establecimientos educativos ni los dota de recursos y servicios indispensables, habla de un gobierno que no presta atención a la importancia de la educación. ¿Y a todo esto le sumamos a los docentes la exigencia de aprobar a los alumnos para que pasen de año sin importar el nivel de su conocimiento? Es absurdo, es reprochable y como legisladores representantes de los santafesinos, tenemos que ir contra eso”, concluyó Julierac Pinasco.