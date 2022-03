Santafesino denuncia agresión por odio y negligencia policial: "Pensé que no la contaba"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agustín Ulman, reside en Rosario y relató que fue ferozmente atacado por un grupo de personas “por odio a mi elección sexual”. En medio de la golpiza, le robaron varios elementos y su medicación para el tratamiento por VIH.

Manuela Dias Fredes

El hecho ocurrió en Parque España de la ciudad de Rosario, donde reside el joven de 30 años, y compartió con sus seguidores de Instagram el ataque que sufrió en la vía pública “por mi elección sexual”, denuncia Agustín Ulman. En el video se lo puede ver con las marcas de brutal ataque que vivió el fin de semana al volver de un festejo de carnaval.

El joven oriundo de Firmat, cuenta que regresaba por la zona del río y a la altura de las escalinatas un grupo de personas le empezaron a gritar, por lo que decide ir por otra zona para intentar esquivarlos, pero sin embargo lo siguieron y lo esperaron en zona de avenida San Martín.

“Yo estoy acostumbradísimo a que me griten por la calle, ya sea por mi manera de caminar o mi voz o porque les molesta en ver a alguien libre”, relató para indicar que que sufrió fue un ataque de odio por su elección sexual.

“Cuando quise cruzar la calle, no me dejan. Me empujan, me tiran al piso (…) me agarraron cuatro o cinco y me patearon”, explicando que estaba afónico porque lo golpearon en la garganta, además de la cabeza, la boca y en la cabeza “sin posibilidad de defenderme”.

Y siguió: “Cuando me terminan de pegar me arrastran por el piso y empezaron a sacarme las cosas (que llevaba), no pudieron sacarme las zapatillas pero se llevaron la conservadora, mi riñonera y me arrancaron la camisa”.

Agregando que dentro de la riñonera estaba su celular, las llaves, la billetera y “les pedí que me dieran las llaves, por la medicación porque estoy en un tratamiento” por HIV.

Negligencia

Más adelante, el joven contó que su calvario “no termina en los golpes", sino que hubo efectivos policiales que se negaron a prestarle ayuda.

“Yo intento pararme para ver si tiraban algo y en el medio me cruzo con dos oficiales (...) que no les bastó la evidencia física que lo que me dijeron fue 'seguro te lo buscaste'”.

Y señala que al intentar ir tras los agresores, los efectivos lo agarraron de atrás “y me dicen 'calmate, no seas escandaloso que si no te metemos adentro,'”, y agregó que no le tomaron denuncia por escrito ni le ofrecieron ayuda o protección.

Finalmente cuenta que se dirigió a la casa de su madre tras la negativa de ayuda de los servidores públicos.

En este marco la diputada Silvia Ciancio se solidarizó con Agustín y repudió este hecho:

Agustín Ulman volvía a su casa en Rosario cuando una patota le dio una paliza. Le pegaron para robarle y también porque "disfrutaban mucho de pegarle a la marica”. Las situaciones de violencia por razones de género y orientación de la sexualidad, duelen, atrasan y preocupan pic.twitter.com/GRyPSzhpPo — silviaciancio (@silviaciancio1) March 2, 2022

