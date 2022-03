Ni Falcioni es Battaglia ni Goltz es Almendra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aunque en el triunfo sabalero 2-1 sobre Sportivo Peñarol la noche del martes en Rafaela por Copa Argentina Paolo Goltz fue titular, en la previa el experimentado zaguero había expresado su disconformidad por la falta de minutos de juego, algo que ratificó después del partido ante los sanjuaninos. Ambos reconocieron que todavía no hablaron del tema.

Aunque Paolo Goltz no lo quiera admitir públicamente, en su interior existe un disconformismo, quizás no con las decisiones de Julio César Falcioni, a quien respeta y por eso acata las determinaciones del DT, pero sin dudas no se siente bien, no está cómodo y por eso, aun con mucho cuidado en sus declaraciones, deja en claro que está dolido con su presente, después de haber sido muy importante cuando Eduardo Domínguez era el entrenador sabalero.

De todas maneras, el experimentado defensor, en manifestaciones realizadas por Radio Colonia AM 550, aclaró que lo que había dicho tras el encuentro por Copa Argentina frente a Sportivo Peñarol de San Juan no fue una queja hacia Falcioni: "Uno trata siempre de marcar un camino y guiar. Es clave dar el ejemplo, sobre todo con los chicos. Lo principal es marcar con el ejemplo".

Continuando con la entrevista, Goltz señaló: "En Colón hay un plantel con jugadores muy importantes. Se demostró incluso con 11 cambios y con un funcionamiento muy bueno por momentos. La gente que se incorporó sumó mucho y de a poco se empiezan a ver los niveles. Todo queda reflejado en los resultados obtenidos. Cambiamos bastante lo que era el funcionamiento con Eduardo (Domínguez) en comparación ahora con Julio (Falcioni). El equipo lo entendió y es más fácil llevarlo con resultados positivos. El empate ante Boca tras ir perdiendo nos dio confianza y ni hablar las tres victorias seguidas".

Ya en clima, y entrando en el tema principal del reportaje, el zaguero manifestó: "Justo lo dije ayer (por el martes) después del partido, que iba a ver después de junio lo que hacía. No sé si será mi último año o semestre, pero me queda muy poco en mi carrera y quiero sumar minutos. Que no se malentienda, porque lo aclaré y lo hago de nuevo: no es una queja para el entrenador, que siempre elige lo que considera mejor y pone a los que mejor están para lo que el pretende. Pero en mi caso, necesito jugar, por eso lo dije, pero no es una queja. Lo mío es otra cosa. En el sentido de que no me quiero retirar en el banco de suplentes".

Igualmente, el marcador central ratificó su idea de irse de Colón a mitad de año: "No depende al ciento por ciento de nosotros cómo elegir dónde jugar. A veces me contradigo un poco solo al faltar tanto tiempo. Pero soy honesto y no quiero esperar a hacerlo a último momento. Más que nada, para que el club también pueda buscar a alguien nuevo como alternativa. La meta es estar tranquilo con las decisiones que tomo".

Luego volvió a su planteamiento inicial, ante la falta de oportunidades como titular: "No lo hablé con Julio. No es una queja, es algo personal. Hay entrenadores que tienen sus gustos. Llegué acá con Eduardo Domínguez y era de otra manera, y ahora hay otro entrenador y quizás tiene otro gusto por un jugador que trajo. Yo igual siempre voy a respetar lo que diga el técnico. Mi objetivo personal es conseguir minutos, siento que son los años finales de mi carrera y quiero terminar jugando".

"Si sentís que llega un entrenador y no te toca jugar después de salir campeón y quinto en el siguiente torneo, me parece que es duro para uno y por eso lo digo de esta manera. Yo demostré mi profesionalismo contra el equipo de San Juan, como así también lo hice en los dos minutos que me tocó jugar en los últimos partidos. Es el respeto que tengo hacia todos. Esto va más allá de mi decisión, por eso es muy difícil que siga", finalizó.

Para terminar después de la exposición del defensor y de lo escueto que fue Falcioni al preguntársele sobre lo que dijo el jugador, volvemos al título: Ni Falcioni es Battaglia ni Goltz es Almendra. Pero lo fundamental es que Colón no es Boca, y en este caso es una bendición.

Sobre el triunfo

Paolo Goltz también habló de la victoria ante Sportivo Peñarol de San Juan por Copa Argentina: "Fue un resultado corto, porque en cualquier momento nos podían marcar, ya sea en una pelota parada. Hicimos un buen primer tiempo, creando muchas chances, y un segundo tiempo donde no pudimos definirlo. Terminamos apretados, pero logramos el objetivo de pasar a otra instancia. Siempre que llegás y no convertís te vas frustrando y el rival se va soltando, pero fuimos superiores todo el partido".

"El balance es positivo porque se ganó. Queríamos terminar quizás más tranquilos y con el arco en cero. Lo importante era pasar. Era un equipo casi nuevo, pese a que jugamos todos juntos. Conocíamos poco al rival. Es muy complicado jugar así, porque ellos recién se estaban preparando y este torneo siempre sorprende. Cuando te relajás lo podés luego pagar caro", declaró el zaguero.

Falcioni: "No hablé con el"

El DT de Colón analizó el triunfo sobre Sportivo Peñarol: "Hicimos un primer tiempo excelente, con muchas opciones de gol. El 2-0 quedó corto y en el segundo tiempo, en una jugada perdida, achicaron la diferencia. Creo que al partido Colón lo manejó de buena manera".

En referencia al equipo que presentó, el Emperador dijo: "Hicimos esta rotación para ver rendimientos. No solo de lo que vemos en las prácticas sino también en la actividad oficial. En el segundo tiempo no es que se complicó, pero no tuvimos las certeras para definirlo. Fuimos justos ganadores".

"El equipo sostuvo el ritmo, atacando siempre y buscando espacios. Creo que la diferencia debió ser mayor. Me voy conforme. Todo se mira. El resultado es importante para seguir en la Copa Argentina. La oportunidad para jugadores que no venían jugando tanto y encontrar minutos. Esto nos lleva a que estemos todos preparados", agregó.

En el cierre, fue lacónico sobre la postura de Paolo Goltz, que dijo minutos antes que no estaba conforme con su presente por la falta de minutos y que analiza a partir de junio buscar otro club si eso no cambia: "No hablé con él".