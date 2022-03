Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta el 2028

El actual campeón del mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen, ha renovado su contrato con Red Bull y estará vinculado con el equipo hasta el 2028.

"Muy orgulloso de anunciar que Red Bull será mi hogar hasta al menos 2028. Amo a este equipo y estoy muy feliz de continuar este increíble viaje en el que estamos por mucho tiempo. Ya hemos logrado mucho juntos, pero definitivamente no hemos terminado", expresó el piloto en sus redes oficiales.

Por su parte, el director del equipo de Red Bull, Christian Horner manifestó, "Tener a Max con contrato con Oracle Red Bull Racing hasta finales de 2028 es una verdadera declaración de intenciones".

"Nuestro objetivo inmediato es retener el título de campeón del mundo de Max, pero este acuerdo también muestra que él es parte de la planificación a largo plazo del equipo", dijo Hroner.

Six seasons of full send 🙌 Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen ✍️ #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp