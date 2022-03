Cómo seguirá la Copa Argentina y cuáles son los equipos que ya están en 16avos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.03.2022 - Última actualización - 9:11

8:46

El certamen nacional de fútbol seguirá su curso la próxima semana con la presenteación de River frente a Laferrere y Argentinos ante Olimpo.

Este miércoles se disputaron dos encuentros correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina; en primer turno Banfield eliminó a Dock Sud y luego Boca goleó a Central Córdoba de Rosario.

De esta manera, los siete equipos que ya están en la siguiente ronda son: Vélez, Agropecuario, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús, Colón, Banfield y Boca.

La próxima semana saldrán a la cancha

Argentinos Juniors vs. Olimpo - 9 de marzo a las 17.10 horas

River vs. Laferrere - 9 de marzo a las 21.10 horas

En tanto que resta definir los días y horarios de los siguientes encuentros:

Unión vs. Sportivo Las Parejas

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia y Esgrima Jujuy

San Lorenzo vs. Racing de Córdoba

Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Platense vs. Belgrano

Estudiantes vs. Puerto Nuevo

Racing vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Ferro vs. J.J. Urquiza

Rosario Central vs. Sol de Mayo

Quilmes vs. San Martín de Tucumán

Tigre vs. Los Andes

Huracán vs. Deportivo Madryn

Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué

Independiente vs. Central Norte

Arsenal vs. Chaco For Ever

Talleres vs. Atlético Güermes

Aldosivi vs. Colegiales

Newell´s vs. Ituazaingó

Gimnasia vs. Liniers

Sarmiento de Junín vs. Flandria

Patronato vs. Deportivo Morón

Defensa y Justicia vs. Sacachispas

Barracas Cemtral vs. Acassuso