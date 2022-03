"MasterChef Celebrity": Germán Martitegui explotó contra Tomás Fonzi y estallaron los memes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plato que preparó el actor generó una grieta en el jurado. No faltaron gritos ni chicanas.

No fue la mejor noche de Tomás Fonzi en MasterChef Celebrity (Telefe). El actor tenía que preparar un plato que tuviera cebolla como ingrediente principal, pero no lo resolvió de la mejor manera. Su tarta tuvo muchos errores y generó una grieta entre Germán Martitegui y el resto del jurado.

A la hora de la devolución, Donato de Santis y Damián Betular elogiaron un solo aspecto de la preparación: como estaba cortada la cebolla, un elogio que le pareció totalmente exagerado a Germán Martitegui.

Molesto por la pobre performance del participante, Martitegui no se contuvo y fue lapidario. “Como decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta. ¡Tengo a dos colegas que te están felicitando por cortar bien la cebolla!”, arrancó diciendo.

Y exclamó: “Hace 100 programas que estamos acá adentro, si no podés cortar la cebolla, no estés acá. ‘Ay, la cortó a mano’ ¿Qué quieren? ¿Qué lo aplauda?”.

De todos los errores que enumeró, Martitegui remarcó uno que le pareció gravísimo: “Esto no es una tarta. Es una base masa a la que le pusiste un relleno que hiciste por separado, las cosas no se unen, no se enamoran y forman algo que se llama tarta”.

Tras esas palabras, Santiago del Moro mencionó a la especialista que aconseja a Tomás Fonzi en cada una de sus recetas: “Me avisan por cucaracha que está viniendo la mamá de Fonzi”. Y el chef lo interrumpió: “¡Qué venga María, yo también tengo cosas para decirle!”.

Simultáneamente a este ida y vuelta, las redes sociales opinaron sobre la reacción de Martitegui y no faltaron memes ni comentarios ingeniosos al respecto.

Después de que su colega cuestionara su devolución, Damián Betular no dudó en defenderse: “Cada uno felicita por lo que quiere, vos das tu opinión y nosotros la nuestra. Para mí, es muy importante”.

Rápidamente, Donato de Santis fue un poco irónico al respecto. “Yo a mis cocineros los elijo por cómo cortan la cebolla”, afirmó.

Esos comentarios llevaron a que Germán Martitegui siguiera con las chicanas durante el resto del programa. “¿La cebolla también la cortaste a mano? Felicitaciones”, le dijo a Juariu cuando presentó su plato. Por supuesto que Betular le respondió con una de sus típicas muecas.

Curiosamente, a pesar de todas las críticas, el actor se salvó de la gala de eliminación. Fue Joaquín Levinton, el que presentó el peor plato de la noche: una sopa sin líquido. “Creo que conseguí estar tan mal como Tomás”, bromeó.

