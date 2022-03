Línea directa: "un camino de esperanza", "clases" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.03.2022 - Última actualización - 14:39

14:34

Un camino de esperanza

Silvina Re

"Leí la entrevista que le hicieron a la decana de la Facultad de Derecho, Claudia Levin. Es una luz de esperanza y estoy segura de que podremos recorrer un mejor camino. Ella transmite conocimientos y valores que a mi entender son atributos imprescindibles para un dirigente. Felicitaciones al diario y, por supuesto, a la Decana".

Cuarenta años después

MIRTA

"Sobre la nota 'Rescataron a una nena que metió la cabeza entre barrotes' quiero comentar que a mi me pasó con una de mis hijas cuando tenía dos, hace 40 años. Una señora que pasaba en bicicleta, paró y la movilizó suavemente por aquello de que 'donde pasa la cabeza pasa todo el cuerpo' y así fue. La liberó con una suavidad que aún recuerdo. Aún hoy agradezco su ayuda".

Calles anegadas

GRACIELA

"Como siempre, con la lluvia del domingo a la noche, en Urquiza y Zeballos terminamos con las calles inundadas. Cada vez que llueve pasa lo mismo. Las gestiones municipales se suceden una tras otra y ninguna resuelve esta situación. Gracias por el espacio".

Salarios y funciones

UN LECTOR

"Los médicos, los enfermeros y los docentes deberían tener un buen sueldo. No es lo mismo ser empleado público y trabajar con papeles, que trabajar con seres humanos, curar, atender, educar y enseñar. Los empleados públicos trabajan cómodamente en sus escritorios con papeles, y al llegar a su casa se olvidan del trabajo hasta el día siguiente, en cambio, los docentes al volver a su casa, tienen que seguir preparando la clase del día siguiente, preparar los actos y discursos para los efemérides, preparar reuniones de padres, corregir pruebas, etc. ,etc. El docente no trabaja solamente en la escuela, sigue en su casa haciendo todo lo citado. Sólo el que tiene un fliar docente se da cuenta de que ello significa".

Creación de la bandera

ÁNGEL

"La bandera nacional fue creada el 27 de febrero de 1812 por el Gral. Manuel Belgrano durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Quiero aprovechar este espacio para recordar esta fecha trascendental y saludar a la insignia patria: ¡Feliz día de tu creación, mi bandera! Muchas gracias".

Peligroso pozo

ESTELA DEL B° SUR

"Me comunico para pedir ¡por favor! que vengan a Saavedra, entre Amenábar y Entre Ríos. Hay un pozo enorme y en cualquier momento va a haber un accidente. Yo les sugiero si el diario puede venir a sacarle una foto. Desde ya, muchas gracias".

Clases

MARIO A. PILO

"Como un clásico de los últimos años, los gremios docentes de Santa Fe no comenzarán las clases, no obstante los gobiernos peronistas nacional y provincial. Es de esperar que el gobierno haga respetar el derecho constitucional superior de educar al soberano. Tiene varios recursos que se suele negar a usar. Primero, la conciliación obligatoria; segundo, citar a los docentes suplentes registrados, que incluso por el propio estatuto docente pueden ser obligados los docentes que se adhieren al paro a pagar sus sueldos; tercero, los descuentos salariales, pero que deben cumplirse, porque si no, todo es fiesta, como dijera Séneca "el príncipe, castiga no por venganza del pasado sino por prevención del futuro"; cuarto, los padres tienen amparos de libertades constitucionales contra el Estado y los gremios; quinto, la quita de personería jurídica y gremial. Están los intereses prioritarios de la niñez, protegidos por tratados internacionales. Y aún de los padres que fueron pacientes y decentes durante dos años de falta de educación pandémica".

Rusia, replegarse es igual a humillación

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Mientras Putin gana tiempo y ventajas operativas en el campo de batalla, alardeando y amenazando con su poder nuclear a la OTAN, el mundo impasible observa y contabiliza las muertes de los inocentes resultados de toda guerra que generan los conflictos de intereses en un planeta globalizado y cada vez más inseguro. Tengo la certeza que los objetivos civiles son adrede (no errores) para debilitar la moral del gobierno y sus fuerzas defensivas. Rusia no volverá para atrás, ya tomó una decisión incluso la de avanzar sobre otros países, sino lo detienen ahora involucrará a todos los circundantes. Su mesianismo no le permitirá replegarse".

Llegan cartas

Fondos

JUAN R. BELL

¿Quiénes son los giles? Es que hay una expresión, que dice que se "habla pa'la gilada" Pero no se especifica, a quiénes se refieren. Sólo veamos. Se decía que los giles, eran los que votaban a una persona, en base a las promesas que hacía. Eran ciudadanos "amateurs", ya que no percibían ni sueldo ni retribución. Hoy, esos ya no están, ya que se han "profesionalizado" No hay "guita", no hay bombos, no hay "morlacos", no hay aplausos, no hay "biyuya", no hay presencia. Por lo tanto, estos no son giles. Pero la gente sigue hablando a… ¿a quién? A los coterráneos políticos, y a los "profesionales". La deducción es simple: los giles, son los otros políticos, que se la tienen que "bancar" y sin remedio.

Cuando escuchamos a una Sra., gran defensora de los derechos torcidos y derechos, hablar, se nos "caen las medias". Se refirió a que "las mafias de las AFJP y sus afines, los bancos extranjeros, se sintieron perjudicados cuando la Gran Ella, los recuperó". ¿Sabe de lo que habla o simplemente "recita" el guión que le dieron? Los datos impresos no mienten y especialmente, cuando el "amado y mimado" publicó el 23 de Noviembre de 2008, una solicitada firmada por la ANSES y la Presidencia, en la prensa, donde decía en su ítem Nº 2: "Los fondos de pensión no son ni de las AFJP ni del Estado, son de los jubilados y pensionados argentinos"

¿Sabrá leer o quien le "pasa" los libretos, le "hacen pisar el palito"? Cuando conviene, son privados, si no, son estatales. "Ahora la ve, ahora no la ve", decían los magos y nos quedábamos como ¿giles? tratando de adivinar, donde estaba… ¿la guita? Se la llevaron ellos.