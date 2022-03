https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.03.2022 - Última actualización - 14:55

14:52

Escritos Educación: inicio del ciclo lectivo 2022

El 2 de marzo de 2022 se debía dar comienzo al ciclo lectivo escolar. Es lógico y esperable el entusiasmo de los niños y jóvenes y su ansiedad por empezar las clases. Pero cuando faltaban apenas 96 hs. para el día pactado, se enteran de que los gremios docentes resuelven no aceptar la propuesta salarial del gobierno y, sin pensar en el derecho que esos niños tienen a la educación, rápidamente resuelven un paro de 48hs. para el 2 y 3 de marzo. Nada más y nada menos, paran el día más importante para la educación y por lo tanto, para la patria, que es el día en el que se da inicio al ciclo lectivo. ¡Viva la patria!

Bien, ¿quiénes son los responsables de esta infausta decisión? Primero el gobierno, que repite desde hace muchos años la misma estrategia, discute con los gremios paritarias que no le corresponde, por cuanto los administradores de turno del gobierno tienen una sola partida y es la que está determinada en el presupuesto. Lo que hacen es una parodia de populismo.

Ningún funcionario está autorizado a ofrecer más de lo que está determinado y si lo hace es un fraude al pueblo, por cuanto los Sres. legisladores, legislan en nombre del pueblo.

Segundo ¿por qué estas reuniones -que no son legales, ya que hacen lo que no corresponde- se demoraron tanto? ¿No se daban cuenta de que estaban a siete días del inicio de clases y que históricamente los gremios no aceptan lo ofrecido y hacen 48hs. de paro en el inicio del ciclo lectivo?

Si los que gobiernan y los dirigentes gremiales, en algún momento pensaran en los derechos del niño y en la Patria, deberían renunciar, o los fiscales y jueces deberían juzgarlos por traición a la patria.

Traición a la patria es no respetar los derechos de los niños, que no tienen defensa. Justamente debería ser la Justicia quien preserve sus derechos. Pero los funcionarios de uno de los tres poderes de la democracia -tal vez el más importante-, están sordos y ciegos para ver cómo el poder ejecutivo y los gremios no cumplen los basamentos de la constitución provincial y nacional que es el respeto a los derechos inalienables de los niños a la educación.

Lo manifesté hace tiempo, "los docentes tienen instituciones gremiales que los representan en sus derechos, los niños no".

Nuestra patria no está pasando los mejores momentos y nosotros nos damos el lujo de no iniciar el ciclo lectivo, ¡qué futuro!

Señor gobernador, Sra. ministra de Educación, secretarios gremiales, con el respeto que se merecen, por favor renuncien.

Lo manifesté hace tiempo, "los docentes tienen instituciones gremiales que los representan en sus derechos, los niños no".

Nuestra patria no está pasando los mejores momentos y nosotros nos damos el lujo de no iniciar el ciclo lectivo, ¡qué futuro!