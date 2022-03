Elon Musk advierte que su sistema Starlink podría ser "objetivo" en Ucrania

El jefe de SpaceX, Elon Musk, advirtió que había una alta probabilidad de que el servicio de banda ancha satelital Starlink de la compañía pudiera ser "objetivo" en Ucrania, que ha sido golpeada por la invasión rusa.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.