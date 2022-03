Lyna Bekkiche acusó a Paulo Londra de obligarla a interrumpir un embarazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La chica española contó que quedó embarazada del trapero cordobés y este mandó a sus amigos para que la obligaran a no tener al bebé.

El nombre de Paulo Londra cada vez resuena más. En está ocasión fue por unas declaraciones que hizo Lyna Bekkiche. Ella es una chica española que conoció al trapero cordobés y meses después se había dado cuenta de que quedó embarazada de él.

Frente a esto, amigos del cantante habrían viajado a España para obligarla a abortar y que no tenga al bebé. Su idea original era tener a su hijo, pero luego acusa una manipulación y terminó cediendo a las promesas y dichos que le dijeron.

"Cuando Paulo se enteró, me llamó por teléfono y me dijo que me mandaba dinero para abortar. Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, no me preguntó mi decisión, si yo quería y le dije que ya habían pasado dos semanas y yo ya me había imaginado al bebé", comentó la joven en "Intrusos".

Según su relató, mandó a Piero Graziani, un íntimo amigo del artista, para que convenciera a la chica de no tener a ese hijo ya que estaba seguro de que eso arruinaría la carrera. Al mismo tiempo, él estaba en pareja con Rocío Moreno, la madre de sus dos hijas.

Por el momento, el intérprete de "Adán y Eva" no salió a decir nada al respecto. Él mantiene el perfil bajo como también lo está haciendo con su ex pareja y todos los conflictos judiciales que hay de por medio.