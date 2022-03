https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la denuncia por crímenes civiles

Estados Unidos no considera posible remover a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU

A pesar del pedido del presidente de Ucraniano, la vocera de la Casa Blanca afirmó: "No vemos que eso ocurra”.

Crédito: Reuters.

El Gobierno de Estados Unidos dijo este jueves que no considera posible que Rusia sea removida de su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como pidió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "No vemos que eso ocurra, ciertamente entendemos que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. La funcionaria respondió de ese modo al ser consultada al respecto en conferencia de prensa, según la agencia de noticias Sputnik. Zelenski había afirmado el martes que Rusia, por cometer crímenes contra civiles en su invasión a Ucrania, "no puede ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU", informa Télam. Ese día, el mandatario ucraniano también pidió a la comunidad internacional el establecimiento de una "zona de exclusión aérea total para misiles, aviones y helicópteros rusos", propuesta que fue rechazada inmediatamente por Washington y la OTAN. "Una zona de exclusión aérea requeriría implementación, requeriría desplegar las fuerzas armadas de Estados Unidos" y eso "sería potencialmente un conflicto directo y potencialmente una guerra con Rusia, que es algo de lo que no planeamos ser parte", replicó Psaki ese mismo día. La vocera remarcó que el presidente Joe Biden "dejó muy claro que no tiene la intención de enviar tropas estadounidenses a luchar en una guerra con Rusia". Asimismo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo a la televisora estadounidense NBC que la alianza no tenía "ninguna intención de entrar en Ucrania, ni en tierra ni en el espacio aéreo?".

