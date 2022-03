https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 4:12

4:11

El árbitro surgido de la Liga Santafesina repasó en un mano a mano imperdible con Pasión Liga sus inicios como asistente, el paso por las distintas ligas regionales y la llegada al fútbol grande de la Argentina.

Un santotomesino en la Primera División En el lugar soñado: Adrián Franklin llegó a la Liga Profesional El árbitro surgido de la Liga Santafesina repasó en un mano a mano imperdible con Pasión Liga sus inicios como asistente, el paso por las distintas ligas regionales y la llegada al fútbol grande de la Argentina. El árbitro surgido de la Liga Santafesina repasó en un mano a mano imperdible con Pasión Liga sus inicios como asistente, el paso por las distintas ligas regionales y la llegada al fútbol grande de la Argentina.

El 2022 no solo comenzó para jugadores e hinchas sino también para los árbitros con muchos kilómetros por recorrer. Adrián Franklin, reconocido árbitro oriundo de Santo Tomé y con gran pasado por el fútbol local, tuvo la oportunidad de dirigir en la Primera División del Fútbol Argentino a fines del año pasado. De mucho recorrido y experiencia, contó sus sensaciones del debut y de que se trata ser árbitro en Argentina, uno de los territorios más futboleros del mundo.

-Hace unos meses llegó el debut en Primera. ¿Cómo recibiste esa convocatoria?

-Así es. Llegó la oportunidad a fin del año pasado. Comencé el 2021 dirigiendo los cuartos de final por el ascenso a 1°, después Primera Nacional, final del Federal A, entre otros. Pero la frutilla llegó con aquel partido en Primera División. Fue un lindo trofeo para cerrar un gran año en profesional y por supuesto en lo personal. Fue un sueño hecho realidad.

-En Liga están apareciendo grandes árbitros todos los años, ¿a qué se debe?

-Al buen trabajo y a la buena imagen que dejaron los que comenzaron con ésta actividad. Siempre van surgiendo árbitros y eso es bueno, que no se corte. Estamos en los primeros planos y en las primeras categorías. En su momento Roberto Carreño, Rubén García, Gustavo Rossi, Ariel Bustos, entre otros. Hoy es el turno de Manuel Sánchez, Mariano González, Maxi Moya... Nunca se daba la posibilidad de que llegue un árbitro a la Primera División, si ha pasado con asistentes. Es una preparación que no se conoce mucho. La verdad que es necesario estar en buenas condiciones todo el tiempo, tanto física como teóricamente.

-Físicamente hablando, ¿cómo trabajan semanalmente?

-Es mucha la preparación, hay que organizarse con muchísimo tiempo de anticipación. Se entrena todos los días, gimnasio, salir a correr, cuidar la alimentación. En mi caso personal, me he armado un equipo con preparador físico, traumatólogo, kinesiólogo y psicólogo. A esta altura este nivel te demanda mucho en todas las aristas y uno tiene que estar muy preparado.

-Charlás con tus colegas, intercambiás información sobre los partidos...

-Si, así es. El contacto con los compañeros existe, fundamentalmente para saber sobre los equipos que te toca dirigir. Como juegan, quien es el capitán y referente, ese tipo de cuestiones. También desde hace un tiempo, se está usando la planificación, que se hace unas horas antes de los partidos. Allí volcamos toda la información de los equipos (sistemas de juego, refuerzos de cada uno, como viene en la tabla y en los promedios) y a su vez, hacer la charla en base al trabajo que vamos a hacer nosotros.

-¿Qué siente un árbitro en una cancha a estadio lleno, qué escucha?

La verdad que el público se extrañaba, con todo esto de la pandemia se perdió bastante. Nos tuvimos que adaptar a jugar sin gente y ahora volver a la normalidad. Se genera un lindo clima y a uno lo motiva mucho más, tenes que estar muchísimo más concentrado, pero es muy lindo el folklore del fútbol.

-Tu familia qué opina sobre el momento que estás viviendo…

-Me acompañaron siempre, desde un primer momento tanto mis padres, mi señora mis dos hijas y mi hermana. Me fueron acompañando y guiando, fueron los mejores consejeros. En esta carrera que suele ser ingrata, tenes mas negativas que positivas y muchas veces uno piensa en dejar o retirarse, pero ellos están firmes insistiendo y tirando para adelante. Siempre acompañando.

-¿Dónde arrancaste puntualmente a dirigir?

-Fue en Franck, tenía 15 años. Mi padre era arbitro y fui de asistente. Era un torneo donde particularmente no había fuera de juego, solo tenías que marcar saque de arco, tiro de esquina y lateral. Tenía unos nervios terribles, ni yo sabía que marcaba (risas). Después si, ya debuté en un torneo intercolegial y tuve la oportunidad de empezar en la Liga Esperancina. Al principio no me animaba a ser el principal, prefería ser asistente. Pero tiempo después empecé a dirigir y puedo decir que ahí comenzó mi carrera. Mis comienzos en Liga Santafesina fueron de la mano del querido y recordado Instructor Nacional José Álvarez. Yo venía de dirigir en Liga Esperancina, pero José me acompaño y me dijo que íbamos a ir de a poco y que tenía que esforzarme mucho para poder conseguir logros. Después de muchos años en Liga, llega la oportunidad del Federal B, y a fines del 2010 me llega el llamado de AFA para firmar contrato. Fui pasando por todas las categorías del futbol argentino.

-¿Te considerás un referente o un objetivo a seguir para los árbitros de la Liga?

-La verdad que sí, yo tuve muchos referentes como Gustavo Rossi , Ariel Bustos. Fueron importantes, marcaron el camino que muchos queríamos seguir. Uno por ahí no toma dimensión de lo que logra pero al llegar a primera, se les abre la puerta a los chicos que vienen atrás para que tengan más visibilidad. Si bien siempre se mira a los árbitros de liga, ahora tendrán más atención. Hay muchos chicos que vienen en carrera, muy jóvenes que están creciendo y tienen mucha proyección. Seguramente esto que me toco a mi les sirva a ellos para seguir con la convicción de que también pueden llegar.

-Como árbitro, ¿cuál es tu visión sobre el VAR?

-Totalmente positiva y hace falta en Argentina. Es necesario, el futbol cambio muchísimo y es una herramienta más que nos sirve a nosotros porque hay cosas que uno no llega a ver y se terminan escapando. Con este futbol tan físico, dinámico y veloz al ojo del árbitro se le escapan cosas. Nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos, me toco estar en la pretemporada dirigiendo con VAR y es una situación distinta, ir contando el partido, ver lo que ves. A eso súmale el partido oficial, con los jugadores protestando y la gente alrededor, pero sin dudas es positiva su incorporación.

-Es hasta acá donde querías llegar, o hay una mirada más lejana...

-En su momento, jamás pensé que iba a llegar a donde estoy. Si bien uno dice me gustaría dirigir un mundial, una final, un Boca-River… pero haciendo un retroceso en mi carrera, la verdad que fueron muchos logros. Estoy muy contento con todo lo que he hecho hasta ahora, trataré de seguir haciendo todo lo posible para volver a dirigir en primera y seguir creciendo. Más allá de eso, siempre hay que tener los pies sobre la tierra y no olvidarse de todo lo que costó y los lugares por donde pasé.