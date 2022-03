El femenino busca nuevos horizontes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con Juan José Morano a la cabeza, se conformó una "mesa de colaboración" en pos del desarrollo y evolución de todas las categorías. "Queremos que las diferencias no se traduzcan en desigualdades", sostienen.

Javier Díaz

Juan José Morano tomó la posta. No le gustan los rótulos y por ello prefiere señalar que en la mesa de trabajo que preside ("circunstancialmente", aclara) es un equipo de colaboración en el que todos son pares y las opiniones valen lo mismo.

Morano fue uno de los impulsores de relanzamiento del fútbol femenino desde su trabajo en la UNL y tras algunos años de alejamiento recibió la invitación para su regreso al ámbito liguista. "Ante la renuncia de Elsa y a partir del pedido de la gente amiga de la Liga tuve que volver al ruedo", reconoce.

Ahora, metido de lleno en el trabajo, sostiene que es tiempo de que no haya diferencias organizativas entre el fútbol masculino y el femenino. "Ha dejado de existir la Secretaría de fútbol femenino como lo era hasta ahora", afirma. Y la definición hace ruido, pero la profundiza: "A mi entender cumplió una importante función, con pros y contras como todo, pero ya se necesitaba salir de ese esquema porque la Comisión Directiva tiene la estructura para contener al fútbol femenino sin que sea una secretaría aparte".

La nueva estructura, con la que se siente más cómodo, incluye una "mesa de ayuda, de colaboración que sea un nexo de la Comisión Directiva de la Liga Santafesina y es, en última instancia, esta la que decide, tal como ocurre con la rama masculina", explica. Morano sostiene que es una idea que argumentó y se aprobó por los respectivos consejos para darle institucionalidad.

"Ya no hay diferencias entre el fútbol once masculino y el femenino. La nuestra es una mesa de consulta integrada por entrenadores y coordinadores, que son esenciales especialmente por lo novel de la actividad y porque son quienes están en contacto directo con el desarrollo competitivo de la misma", explica el "Gringo" Morano, quien considera que "si queremos que haya participación tenemos que escuchar los argumentos de quienes participan".

De esta manera, los encuentros que ya comenzó a realizar esta mesa de consulta tendrán como objetivo diagramar, evaluar y corregir a medida que sea necesario. "Evaluaremos cómo se van desarrollando las actividades, desde los torneos de mayores hasta los encuentros de nenas", indica.

Consultado acerca de los proyectos que encara esta nueva mesa de consulta, Morano asegura que uno de los primordiales -aunque nada sencillo de lograr- es que "las diferencias no se traduzcan en desigualdades de derechos y posibilidades". Se trata de una meta a largo plazo pero por la que vale la pena trabajar.

"Esta nueva estructura que aprobamos va en esa dirección porque permite a los clubes trabajar con el fútbol femenino independientemente de que tengan Primera División o no. Primera y Reserva son categorías que vienen creciendo y se manejan prácticamente solas, pero ahora los clubes van a tener la posibilidad de incorporar actividades de fútbol femenino sin la necesidad de que tengan Primera", explica.

Se trata de eso, dar mayores posibilidades para que nadie quede afuera. Con esa misión, a los torneos de Primera y Reserva se añadirán esta temporada inferiores mayores (sub 18), que jugarán los domingos en convivencia con las respectivas categorías del fútbol masculino, e inferiores menores (sub 14), que se disputarán los sábados de manera alternada con los encuentros de niñas.

Otro objetivo ligado a esto es que "más clubes de nuestra liga se metan de lleno en el fútbol femenino y se afiancen, aunque tengan que empezar de cero". Allí radica la organización de torneos de manera independiente por categoría. "Cada certamen será autónomo. Va a haber torneo Apertura y se le va a dar la posibilidad a los clubes que no participen que se incorporen para el Clausura", agrega.

"Además vamos a trabajar con el objetivo primordial de ayudar al desarrollo evolutivo de las más chicas. Hay que empezar de abajo hacia arriba para que las nenas se acerquen a los clubes y estos tengan la manera de contenerlas", agrega Morano.

El calendario

Los torneos de primera división A y B comenzarán a desarrollarse el sábado 12 de marzo, con la salvedad que sólo un encuentro tendrá lugar el sábado 5, que será el partido entre Los Crack de Guadalupe y Argentino de San Carlos, que definirán un lugar para la máxima categoría.

De la temporada anterior tres equipos obtendrán su ascenso correspondiente, por lo que este año jugarán en la "A" Deportivo Santa Rosa y Deportivo Nobleza y el ganador del mencionado desempate, ya que ambos equipos obtuvieron 17 unidades cada uno.

Siguiendo con el cronograma de divisiones y comienzos de campeonato, la categoría Inferior Mayor (sub 18, hasta 2004) empezará el domingo 20 de marzo, jugándose en la previa de inferiores mayores masculina.

La categoría Inferior Menor (sub 14, comprendidas por los años 2008, 2009 y 2010) tendrá su inicio el sábado 9 de abril. Para finalizar, los encuentros de escuelitas (sub 12) tendrá su primera actividad a fines de abril.

Por último, los sorteos de los campeonatos de Primera A, Primera B e Inferiores Mayores tendrán lugar el lunes 7 de marzo, en la sede de la Liga, Corrientes 3049.