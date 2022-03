https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 4:21

4:19

En tiempos de pretemporada, y a días del inicio del torneo de las divisiones inferiores, infantiles y escuelitas, estar bien alimentados juega a favor del deportista. Así lo entendió la profesional que fue consultada por Pasión Liga.

Una cuestión fundamental Nutrición, la base para un buen deportista En tiempos de pretemporada, y a días del inicio del torneo de las divisiones inferiores, infantiles y escuelitas, estar bien alimentados juega a favor del deportista. Así lo entendió la profesional que fue consultada por Pasión Liga. En tiempos de pretemporada, y a días del inicio del torneo de las divisiones inferiores, infantiles y escuelitas, estar bien alimentados juega a favor del deportista. Así lo entendió la profesional que fue consultada por Pasión Liga.

Alimentarnos es un hábito diario, en promedio ingerimos alimentos 4 veces al día. Algunas personas necesitan más comidas, otras menos, pero lo importante aquí es el peso que tiene un hábito cuando aparece varias veces en nuestro día. "El combustible que aportamos a nuestro cuerpo tiene un gran impacto, junto a muchos otros hábitos de movimiento, tránsito de emociones, descanso e higiene por ejemplo", comenzó diciendo Antonela Giacciani integrante del equipo interdisciplinario para el tratamiento de obesidad en adultos y próximamente en niños.

"Una alimentación completa, variada y agradable es fundamental para que podamos desarrollar todo nuestro potencial de crecimiento y aprendizaje. Cuando decimos variada necesitamos enfocarnos en incluir todos los grupos de alimentos y hacer especial hincapié en alimentos frescos o mínimamente procesados. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, más alimentos, menos envases. Podemos hablar extensamente sobre el proceso industrial al que se someten los alimentos, algunos de ellos beneficiosos, pero hoy quisiera que nos quedemos en la infancia".

"Una buena alimentación tiene un impacto que dura toda la vida en su crecimiento físico y su desarrollo cerebral. Esto puede verse reflejado por ejemplo, en su rendimiento deportivo, en su movilidad, flexibilidad, coordinación y su fuerza. Desde lo cognitivo, sin ir más lejos, en su capacidad de aprender, memorizar o razonar. Entonces… ¿Qué comen los chicos? Distintos estudios nos muestran que su consumo alimentario se caracteriza por una ingesta abundante de grasas, azúcares y sodio, y pobre en nutrientes esenciales como calcio o fibra. Podemos ver que las golosinas, snacks o productos de copetín, gaseosas y jugos artificiales tienen un lugar destacado. Se tratan de productos ricos en energía de uso muy rápido y pobre en nutrientes, como si fuera una batería que dura pocos minutos y perjudica el funcionamiento del motor".

Después del colegio y al volver del club

"En esta vuelta al cole, la liga y clubes deportivos tenemos en claro que junto a la alimentación, la actividad física colabora en una mejora de su salud. Con un adecuado combustible podemos optimizar su rendimiento y así también su motivación, según la actividad o deporte elegido por el niño. Es fundamental que sea de su agrado, con ánimo de lograr emociones positivas alrededor de dicho espacio y además, poder sostenerlo a largo plazo".

"Volviendo a los hábitos, me gustaría repasar algunos que trabajamos frecuentemente en CIBYS. Me gustaría aclarar que muchos de los patrones de consumo se ven perjudicados por políticas públicas poco presentes o una publicidad sumamente agresiva, no obstante hoy nos quedaremos en lo que podemos hacer desde casa".

Los adultos deben ser ejemplo

"Más fruta en desayuno y merienda, menos galletitas o cereales. Empezar haciendo las compras juntos, según su edad pueden armar ensaladas o platos frutales para compartir y dejar las frutas a la vista. La banana es una gran aliada, por práctica, energética y nutritiva".

"En la mesa, siempre agua. Durante la realización de la actividad, debe asegurarse una correcta hidratación y para ello el agua resulta la bebida más adecuada, antes, durante y después de entrenar".

"Más vegetales, fundamental para el aporte de vitaminas, minerales y fibra. Es un grupo complicado en muchas familias consultantes y con bajo consumo a nivel poblacional. No obstante, podemos integrarlos de a poco, con ideas divertidas, juegos o desafíos según la edad".

"Si el niño o niña no quiere comer el plato completo, respetar las cantidades. Necesitamos trabajar las expectativas de los adultos en balance con las necesidades biológicas de los niños. Nunca obligar a comer".

"Menos de 2 horas de pantallas por día, menores de 2 años deberían evitarlas. Procurar que su uso no sea durante las comidas. Es fundamental registrar lo que estamos comiendo y compartir con quienes nos acompañan".

"Si los sistemas y hábitos alimentarios benefician a los niños, nos benefician a todos. Trabajemos juntos por su futuro y el nuestro".

Agradecemos Antonela Giacciani, Licenciada en nutrición, integrante del equipo interdisciplinario para el tratamiento de obesidad en adultos y próximamente en niños, por el aporte para los más pequeños que conforman los clubes de nuestra Liga Santafesina.