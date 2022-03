https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 9:04

9:02

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe iniciará su Temporada 2022 de la mano de su nuevo director titular, el brasileño Silvio Viegas. En la previa, El Litoral conversó con el artista para meterse dentro de su conexión cosmopolita, sudamericana y espiritual con la música.

Hoy viernes, en el CCP Paco Urondo Trabajar en busca de los sueños La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe iniciará su Temporada 2022 de la mano de su nuevo director titular, el brasileño Silvio Viegas. En la previa, El Litoral conversó con el artista para meterse dentro de su conexión cosmopolita, sudamericana y espiritual con la música. Será hoy viernes, en el CCP Paco Urondo. La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe iniciará su Temporada 2022 de la mano de su nuevo director titular, el brasileño Silvio Viegas. En la previa, El Litoral conversó con el artista para meterse dentro de su conexión cosmopolita, sudamericana y espiritual con la música.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del ministerio de Cultura, iniciará su Temporada 2022 hoy viernes 4 de marzo con un concierto en la sala principal del Centro Cultural Provincial Paco Urondo (Junín 2457, Santa Fe) a las 21. La entrada será gratuita, con retiro anticipado de localidades limitadas.

El evento será conducido por el brasileño Silvio Viegas, debutando como nuevo director titular del organismo musical en reemplazo del alemán Walter Hilgers que ocupó el podio en ese cargo desde enero del 2017 hasta mayo del 2020. En la ocasión, se interpretarán la Sinfonía 104 de Joseph Haydn y las Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a., de Johannes Brahms.

El ingreso será gratuito pero con localidades limitadas, adhiriendo a los protocolos sanitarios vigentes. Las localidades limitadas podrán ser retiradas desde el viernes 25 de febrero hasta el día del concierto, de forma gratuita, en la boletería del Centro Cultural Provincial, donde se entregará un máximo de dos por persona. En el encuentro se aplicarán todos los protocolos vigentes impulsados por las autoridades estatales para la prevención de los contagios de Covid-19.

En la previa al concierto, El Litoral conversó con el flamante conductor del organismo, para conocer su manera de entender y realizar la música.

Desembarco

-¿Cómo fue la convocatoria para el cargo de director titular de la Sinfónica de Santa Fe, también en medio de un momento del mundo complicado; y cómo fue la llegada al organismo?

-Debo decir que desde mi primer contacto (como director invitado), que fue en 2018, tuve una relación muy amistosa, muy tranquila, con la Orquesta; tuvimos semanas de trabajo muy tranquilas, y creo que quedamos muy felices con los resultados que nosotros alcanzamos. La invitación salió al final de 2019 para ser el titular, pero por la cuestión de la pandemia eso no fue posible; solamente ahora en el 2022, la cosa se concretó: el ministro me ha hecho la invitación oficial.

Ya tenía ganas de venir, porque es una orquesta con un nivel muy alto, tenemos muy buenos músicos acá, muchas posibilidades de hacer, para trabajar, para crecer, para buscar; retos para vencer. Por la ciudad, por el pueblo de acá, que muy caliente, muy amistoso, y por calidad de los músicos, me quedé enamorado por el trabajo, la ciudad, la orquesta: por eso acepté este reto que es muy grande.

Experiencia

-Fue director principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Río de Janeiro y director artístico interino del mismo teatro por ocho años; también es director principal de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais (Brasil). ¿Qué experiencias le han dejado estos trabajos, dentro y fuera de lo estrictamente musical?

-Creo que eso pasa para todas las profesiones: cuanto más tiempo usted trabaja, más conocimiento tiene, más situaciones del día a día comprende. Brasil y Argentina no estamos tan lejos: hacer cultura, hacer arte, sea en la Argentina, sea en Brasil, es siempre muy difícil; la plata jamás se va para eso, la plata se va para otras cosas. Es normal. Entonces es muy bueno cuando tenemos una administración que quiere hacer algo: encontré en el ministro Jorge Llonch una persona que tiene ganas de hacer las cosas por la cultura. Tengo una relación muy buena con él, y tenemos muchas posibilidades.

En todos estos años lo que más aprendí fue el trato con los músicos: comprender lo que ellos esperan del director, lo que es posible hacer, lo que no es posible hacer. Yo llego acá sabiendo las cosas que son posibles de hacer y las cosas que son retos, pero que con mucha lucha, con mucho trabajo, se pueden conseguir. Y otras cosas que están más lejanas, pero nosotros no podemos jamás dejar de soñar, intentar obtenerlas. Pero de una forma que sea más tranquila la relación humana: más cerca de los músicos, comprender sus necesidades.

Creo que la relación humana fue la cosa que más aprendí en todos esos años: comprender cómo trabajar con los músicos, comprender cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, sus problemas; y también decir “eso yo puedo, eso no puedo”; no necesitamos pelear. Y así crear un ambiente de trabajo que sea bueno, que sea sano para así hacer música. Necesitamos una mente sana para hacer música. Y siempre digo la verdad, pero muchas veces la verdad no es lo que los músicos quieren escuchar. Pero contra la verdad, no existe nada más fuerte. Entonces se crea una relación de confianza de intercambio de energía de una forma más tranquila.

Condiciones

-Recién hablaba muy bien de la Orquesta y los músicos que la componen. ¿Cuáles cree que son sus puntos fuertes, y que aspectos le gustaría pulir o desarrollar?

-Una orquesta no se hace solamente con músicos; necesitamos sillas, atriles, material instrumental. El material instrumental de la Orquesta no es bueno, principalmente la parte de percusión; tenemos un buen piano, una buena arpa, pero el material de percusión está muy mal, necesitamos uno nuevo. Mismo las sillas, se puede conseguir algo nuevo. Y también una caja acústica para el teatro donde estamos. Si conseguimos eso vamos a hacer un golazo para 2022-23.

Y un poco más adelante, es un reto más difícil: conseguir un espacio para la Orquesta, o para los organismos culturales de la ciudad de Santa Fe. Que sea un teatro para la Orquesta, El Coro, porque merecen eso. Acá estamos en el Centro Cultural, donde no tenemos una caja acústica que sería lo idea para la Orquesta: se pierde la calidad musical, de la sonoridad de la Orquesta, sin la caja acústica. Por supuesto es un lugar muy importante para nosotros, porque al menos tenemos un lugar para ensayar, tiene una acústica mínima para la Orquesta; pero no es un lugar perfecto, porque atiende a todos. Es maravilloso, un teatro muy democrático, muy importante para la ciudad, pero si tuviésemos un lugar para ensayar sería perfecto, sería maravilloso: ahí sí la calidad de Orquesta crecería naturalmente. Es una cuestión siempre muy importante: la música de concierto, la música clásica, necesita un ambiente donde la sonoridad sea maravillosa.

-Cuando el músico se escucha mejor él mismo, empieza a sacar otra sonoridad.

-Totalmente. Durante mi ensayo siempre estoy diciendo, cuando los instrumentos no están de acuerdo en el tono (uno más arriba, uno más abajo): “Por favor, más alto, más bajo”. Pero lo idea es decir: “Escuchen”; solamente eso debería hacer un director. Pero para que eso pase necesitamos de un ambiente donde la acústica sea la mejor posible. ¿Por qué tenemos un Teatro Colón? Por la cuestión de tener la mejor acústica posible para que la música se desenvuelva y salga de la mejor manera. Es mas o menos como en la cancha de fútbol: si el pasto es maravilloso, muy probablemente el equipo va a jugar un poco mejor; si el pasto es malo, es más difícil jugar, aunque el equipo sea maravilloso. Es algo natural. Cuanto más deseamos será mejor para la Orquesta, para el público, será mejor para el gobierno.

Pero comprendemos que no es algo fácil: necesita trabajo, mucha conversación, pasos y espacios. Nada es para hoy, son cosas que necesitamos trabajar. Y comprendo muy bien, porque es la tercera orquesta profesional (en en verdad la cuarta) en la que estoy como director. Ya tuve que trabajar eso otros lugares, y comprendo que es algo que va a pasar; pero lo importante es el deseo, soñar, y trabajar en busca de esos sueños.

Desde el sur

-Como director experimentado y como maestro de dirección orquestal (en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro), ¿qué características debe tener a su criterio un director para hacer funcionar la maquinaria compleja que es la orquesta?

-La parte de la cuestión personal, de la gestión de personas: es un reto para mí, es lo más grande de todo. Mi maestro de dirección de orquesta decía eso: “Usted se sienta al piano y toca el piano; si está mal, el piano está bien. Si usted está bien, el piano está bien. El piano no cambia por su humor. Pero en una orquesta eso ya cambia”. Si voy adelante de la orquesta nervioso, o sin ganas de trabajar, la sonoridad de la orquesta va a cambiar totalmente. Porque depende de mí; también depende de ellos, pero es más importante del lado del director.

Y para nosotros de Brasil, de Argentina, de Sudamérica, todos los días que se despierta por la mañana, que va a un teatro a dirigir una orquesta, jamás se debe olvidar de agradecer. Porque estamos viviendo de música de concierto, de música clásica, en Sudamérica. Usted tiene la oportunidad de ir delante de una orquesta profesional para hacer música: esto es un regalo de Dios.

Entonces hacer eso siempre con muchas ganas, siempre muy preparado; estudiar muchísimo, saber lo que quiere escuchar, estar atento a lo que la orquesta está haciendo. Siempre como decía mi maestro, con el que estudié en Italia: “Testa fredda e mani pulite”; cabeza fría y las manos bien trabajadas: tiene que ser siempre muy claro en las cosas que desea. Jamás olvidé eso, intento hacer todo eso todos los días, y agradezco todos los días por despertar e ir adelante de una orquesta a trabajar: eso es maravilloso.

Programa inaugural

-Debutará con la Sinfonía 104 de Joseph Haydn y las Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a., de Johannes Brahms. ¿Por qué eligió este programa de ida y vuelta?

-Cuándo pensé en hacer el concierto de apertura, no era este programa. Mi deseo era empezar con la Primera Sinfonía de Mahler, pero hasta ahora tenemos algunas cuestiones sanitarias que nos impiden tener toda la Orquesta en el escenario, y también por la cuestión del público.

Entonces buscamos algo que sea posible hacer con la Orquesta, un poco más reducida (pero tenemos todos los músicos), y hacer una música que sea maravillosa: para tocar y para escuchar. La Sinfonía 104 de Haydn es una de las más hermosas sinfonías que tenemos, y que no siempre es hecha. Haydn es un compositor que muchos conocen de nombre, pero no conocen la música. La Sinfonía 104 es fantástica: Tiene una obertura muy importante, porque tiene una conexión muy fuerte con lo que Beethoven va a hacer: Haydn fue un gran maestro de Beethoven. Entonces escuchando la 104 de Haydn usted entiende y comprende de dónde salió Beethoven; al menos sus primeros pasos.

Y para que tenga una conexión en todo lo que estamos haciendo, haremos las Variaciones de Haydn que Brahms escribió: el compositor tiene la misma inspiración. Y vamos a hacer Brahms, que es un compositor maravilloso; y quedamos todo en Alemania. Así tenemos un concierto que tiene una concepción total, una lógica, que para mí siempre es importante proponer cuando hago un concierto.

Creadores

-Todos los directores tienen algunos compositores de cabecera. ¿Cuáles son los suyos?

-Siempre digo que los compositores que más amo son los que estoy haciendo ahora: entonces serían Haydn y Brahms (risas). Algunos compositores que amo: amo a (Piotr Ilich) Tchaikovsky, por las melodías, la armonía, por la escritura orquesta. En el primer concierto que hice acá toqué Tchaikovsky.

Amo a (Giuseppe) Verdi, porque soy un director de ópera. Y para mí Verdi es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos: su capacidad de hacer un drama, de construir un personaje, de hacer de verdad un “drama en música”; no con la estructura musical como pensaba (Richard) Wagner. Verdi hace eso, al pasar de su vida, todo va cambiando; de las primeras óperas para la últimas hay un cambio total: si escucha “Oberto, Conte di San Bonifacio” y escucha “Falstaff”, son obras totalmente distintas.

Verdi era un hombre fantástico, con características únicas. Normalmente los grandes compositores y músicos salen de una familia de músicos, o de un ambiente muy musical. El papá de Mozart era músico; el papá de Beethoven puso a al hijo de chico a tocar, porque también le gustaba la música. Todos tenían una conexión con la música o el teatro. Verdi no: nació en una ciudad chica, donde su papá no sabía nada de música, tenía una tienda; su mamá no sabía nada de música. Pero era un genio: soy un enamorado de Verdi.

Amo Tchaikovsky, amo Beethoven, amo a tantos, a (Astor) Piazzolla, tantos compositores.

Posteridad

-¿Qué legado le gustaría dejar de su paso por Santa Fe, cuando termine su gestión?

-Tres cosas que me gustarían mucho. Que tengamos mejores condiciones, hablando de los materiales. Otra, en la que ya estamos trabajando para eso, y tenemos total apoyo del ministro: un concurso para la Orquesta, para que no se achique y siga siendo siempre una Orquesta grande, que se pueda hacer de todo. Hacer el concurso será un golazo del gobierno y del ministro Llonch.

Y algo con lo que estoy trabajando mucho con Leonardo (Rota, prensa de la Sinfónica), es intentar traer al pueblo de Santa Fe más cerca de la Orquesta. Estamos viviendo un momento donde tenemos Zoom, Instagram, redes sociales, que son medios de comunicación muy fuertes, muy poderosas, y me gustaría utilizar más de eso. Que el público se acercase más, que se sintiese más parte de la Orquesta.

Si salgo de acá y de 1.000 seguidores en Instagram saltamos para 10.000 al final ya es algo que tendré hecho: porque hoy en día esa conexión con las redes sociales es más importantes a veces que otros medios de comunicación. Porque las personas pueden decir lo que lo que quieren, como se sienten, qué emoción tuvieron al mirar un concierto. Cuando alguien saca una foto o hace un video chico, lo pone en Instagram y dice a un amigo o a su familia: “Ustedes no saben lo que se perdieron por no ir al concierto de la Orquesta: estaba maravilloso, fue lindo”. Eso va generar un interés cada vez mayor de ir a la Orquesta.