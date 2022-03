https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 9:49

9:07

Problemas de anegamiento, mejorado del pavimento e inseguridad, son algunos de los inconvenientes que manifestaron quienes habitan la zona.

Necesitan soluciones Los Hornos: vecinos del barrio reclaman por mejoras Problemas de anegamiento, mejorado del pavimento e inseguridad, son algunos de los inconvenientes que manifestaron quienes habitan la zona. Problemas de anegamiento, mejorado del pavimento e inseguridad, son algunos de los inconvenientes que manifestaron quienes habitan la zona.

Un sector de barrio Los Hornos, se autoconvocó para reclamar por diferentes obras que son necesarias para el lugar que habita.

“Queremos que se genere el espacio para que esta zona del barrio, que no está incluida en ninguna de las obras anunciadas para este año sea tenida en cuenta y se empiece a pensar en un proyecto integral que resuelva las falencias”, señaló Pablo.

Quien además, relató varios de los inconvenientes que hay en la parte del barrio, “Tenemos problemas de anegamiento porque no se hace el cuneteo; si no se va a pavimentar, necesitamos que se haga cordón, cuneta y mejorado; no se cambian las luces que se queman y eso conlleva a problemas de seguridad”.

“Los pozos más chicos es una laguna. es un barrio que está cercano al centro y está abandonado”, manifestó otro vecino, quien también advirtió de la peligrosidad por la velocidad en la que se maneja por las calles.

Además, destacaron que otro de los grandes problemas que tienen en la zona de Ángel Casanello y Pasaje Echeverría es cantidad de basura acumulada en un pozo.