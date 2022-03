https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue desarrollado por un usuario de la plataforma ichi.io, la cual permite la publicación de juegos independientes.

Originalidad Recrearon el videojuego que sale en "Californication", la canción de Red Hot Chili Peppers

Posiblemente los Red Hot Chili Peppers son una banda musical que la gran mayoría escuchó al menos una vez y que otra gran parte idolatra. Si bien se mantienen vigentes a lo largo de los años e incluso este año estrenaron un nuevo álbum, varias de sus canciones siguen siendo recordadas.

Una de ellas es “Californication”, tema del disco homónimo publicado en 1999 y cargado oficialmente en YouTube hace 12 años, donde posee 918 millones de reproducciones.

Ahora toma relevancia nuevamente por el ingenio de un fanático de los Red Hot y de los videojuegos. El desarrollador Miquel Camps Orteza decidió recrear el juego que aparece en el clip musical y hacerlo realidad.

En la descripción de su perfil bajo el nick “Miquel” en la plataforma itchi.io, la cual brinda la opción de publicar juegos desarrollados de forma independiente, el español expresa: “¿Te acuerdas del video ‘Califonication’ de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacerlo, así que me reté a mí mismo a crearlo. He seleccionado algunos momentos épicos del clip y los he convertido en siete niveles, cada uno con una mecánica de juego diferente”.

Foto: Gentileza

El video original fue creado por Jonathan Dayton y Valerie Faris, donde la propuesta era un videojuego de mundo abierto en el que cada miembro de los Red Hot Chili Peppers se abría paso en su respectivo camino hasta encontrarse en el mismo lugar.

Gracias a Miquel, ahora se puede elegir a Flea, Anthony, Chad y John para abrirse paso a través de los siete niveles. Además de que se puede descargar de forma completamente gratuita.

Cabe destacar que al tratarse de un enlace de internet no existen garantías completas de que el archivo se encuentre libre de virus, itch.io tiene su propio virus escáner para brindar mayor seguridad.

El juego puede descargarse para jugar en PC a través de este link.

El joven también posee publicados en dicha plataforma otros nueve juegos de diversas temáticas.