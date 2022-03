Línea directa: "educación: ¿a quién le importa?" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Nazionalismos (así con z)

MARIO PILO

"La reiterada aparición en los escenarios mundiales de siniestros personajes como Putin, Trump, Maduro, Ortega y tantos dictatorzuelos tercermundistas revela lo que venimos analizando y publicando hace años en nuestra asociación. Desde 1990, con la llegada de la llamada post modernidad, para la sociología crítica, la era de la basura digital, o la era del mono digital, es la confirmación del tremendo avance civilizatorio, es decir cibernético, y el tremendo retroceso cultural, es decir los valores y principios. ¿Hasta cuándo avanzará la civilización sobre la cultura?, lo dijeron hace casi un siglo, refiriéndose a la conquista española, que no fue un encuentro de culturas, precisamente, hasta que la cultura sucumbe en el conflicto. Por ejemplo (y piénsenlo): Rusia no conquista territorios, no los necesita; conquista y se apodera de culturas nacionales para destruirlas en el discurso único del poder nacionalista. Todos los movimientos nacionalistas llevan en sí el germen de las autocracias. Hay que ser cuidadosos con este punto de vista".

Educación: ¿a quién le importa?

MARIGEL BELTRAMINO

"Es claro que la destrucción de la educación planeada por estas autoridades, marcha viento en popa. Dos años sin concurrir a la escuela afecta no solo a quienes (muchos) no tuvieron acceso al progreso en lo curricular. Ahora, sin embargo, como ya no hay justificativos para las escuelas cerradas, se programa un ataque directo al sujeto de la educación: el niño, el adolescente. Las llamadas 'medidas para aulas seguras', son, en realidad, 'medidas para continuar este ataque destructivo'. Las dos que se llevan las palmas, son: el uso de barbijo (mascarilla facial) y distanciamiento social. Ambas atentan contra las funciones primordiales de las escuelas: adquisición de conocimientos curriculares, y, no menos importante, formación del niño y adolescente como un ser social. El uso del barbijo por tiempo prolongado, puede provocar problemas de salud: locales, como reacciones cutáneas adversas (picazón facial, piel seca, descamación, pigmentación, ronchas, cicatrices, erupción cutánea, aumento de la temperatura facial de la región perioral), conjuntivitis, rinitis, asma, dificultad para respirar, y otras más generales, pero no menos importantes, como hipoxia (disminución del oxigeno) e hipercapnia (aumento del anhídrido carbónico) que aumentan la probabilidad de menoscabo neurocognitivo (el niño puede tener más problemas para aprender) y daño oxidativo que facilita la inmunosupresión (facilitando la posibilidad de infecciones) y daño en diferentes sistemas orgánicos. El barbijo, además, dificulta una comunicación clara, para la cual se necesita, no solamente escuchar (y entender) lo que se dice, sino, además, ver gestos y expresiones faciales, que en general son las que dan sentido a lo que se habla. Por otra parte, los niños con dificultades en la expresión oral e incluso de la lectura, necesitan ver la posición de la boca, lengua, dientes en la pronunciación de fonemas, sílabas y palabras. Y si esto no fuera suficiente, imponen el 'distanciamiento social', un retorcido invento antisocial, que apunta directamente contra la función social de la escuela: formar a niños y adolescentes en la comunicación y relación con sus pares y con las autoridades, contribuyendo a su desarrollo social, empatía y solidaridad. La cereza del postre: quien planea y decreta esta destrucción maléfica, se permite salir fotografiado en el diario, sin bozal (barbijo) y con su cara a 50 cm de su interlocutora, en una reunión social. Parece enviar el mensaje: YO estoy por encima de las generales de la ley (el decreto, en realidad). Una población, actual y futura, sin educación y con miedo, es mas fácil de manejar".

Llegan cartas

Violencia de género

HUGO MODESTO IZURDIAGA

La Ministra de Mujeres, habló respecto al grave incidente cometido a una joven en el barrio de Palermo en Capital. Destacó que los seis jóvenes involucrados en los hechos "No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad".

No comparto en absoluto las afirmaciones de la señora Elizabeth Gómez Alcorta. La socialización nada tiene que ver con lo acontecido. Lo suyo es una interpretación absurda, incoherente y disparatada. La funcionaria solo está tratando de comprender la agresividad de estos delincuentes, devenidos en depravados violadores. Estos usan la fuerza física, violencia y amenazas, de forma tal de controlar y dominar a su presa (como animales que son). De esta manera, eliminan toda capacidad de la persona a defenderse. Y aquí vale hacer una fuerte aclaración. El meollo de la cuestión en esta clase de delitos, radica en que estos chicos consumen drogas: marihuana, cocaína (con alcohol incluido) por lo que les termina provocando una gran euforia y desinhibición, perdiendo así la conciencia de sus actos.

Todos sabemos que en la Argentina, el acceso a la compra de estupefacientes es relativamente fácil de conseguir. Mientras la venta se extiende por casi todo el territorio argentino, el presidente de la Nación no toma las medidas necesarias, concretas y adecuadas para combatir al narcomenudeo.

Llama poderosamente la atención, que una mujer especializada en Géneros y Diversidad, en ningún momento hizo referencia alguna respecto a la damnificada, que sufrió lesiones físicas y sicológicas. Se puso a la par de los agresores (victimarios) y se olvidó de la víctima. Una persona que forma parte del gobierno, debe tener las condiciones necesarias para ocupar tan alto cargo. Es evidente que carece de la aptitud indispensable para la función que ostenta. Elizabeth Gómez Alcorta fue abogada de Facundo Jones Huala, como también de Milagro Sala. Quizás este fue el curriculum vitae, que presentó a las autoridades nacionales para ser aprobada como titular del Ministerio, que hasta el día de hoy preside.