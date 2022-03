https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 13:04

13:00

Por Mariano Figueroa Un ciclo se cierra, otro se abre

Por Mariano Figueroa

"La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha, y no en la victoria misma", Mahatma Gandhi.

A partir de este mes, dejo mis funciones como Representante de la Comunidad del Hospital Iturraspe, cargo que ostenté durante dieciocho años, y siento la necesidad de dejar plasmadas algunas ideas para futuros debates.

En primer lugar, quiero agradecer a todas aquellas Vecinales, Asociaciones Civiles y Referentes que votaron en las siete elecciones de las que participé periódicamente, cada tres años. La Vecinal Central Guadalupe fue la que me promovió para esta responsabilidad que intenté ejercer de la mejor manera; para ella un agradecimiento especial. También recordar y agradecer al querido, ya desaparecido, Dr. Alberto Naput de Colastiné Norte y a la fidelidad de Marcelo Gagliardi de Arroyo Leyes. Ellos fueron sostenes en un medio resistente a los cambios.

Consejo de la Comunidad

Allá por el 2004, apenas asumí, constituimos el Consejo de la Comunidad. La resistencia del Director de aquellos tiempos para que nos reuniéramos en el Hospital, hizo que llegáramos a Poccettino (Secretario de Derechos Humanos) quien convenció al Gobernador para que hable con el Ministro de Salud, quien lo llamó al Director. En el 2012, durante la gestión de Joaquín Gorrochategui como Presidente del Consejo de Administración, logramos el reconocimiento de esta instancia participativa.

Primeras luchas

Estela Chamorro, una ciudadana que se atendía en el Hospital, nos buscó para expresar que no podía pagar el bono que le exigían para realizarse la mamografía. Sugerimos a la cooperadora que el pago fuera voluntario y posterior a la realización del estudio de prevención de la primera causa de muerte por cáncer de mujer. Esto disgustó al Director que se oponía a nuestras reuniones, por lo que generó una votación del Consejo de Administración que, por 5 a 1 ratificó la continuidad del cobro. En ese tiempo fueron Guillermo Tepper y Mario Cáffaro quienes nos brindaron la posibilidad de hacer pública la violación del Derecho a la vida y la salud.

Ana María Acevedo

Tal vez fue el hecho que más me marcó. "El Hospital es como un bicho bolita, lo tocás y se cierra". Nuestro pedido de comida para los padres primero y el protagonismo en los medios, generaron una tensión difícil de relatar. Fue al interior del Hospital, y a partir de la trascendencia pública de la negativa de interrupción del embarazo mientras la paciente cursaba un cáncer de maxilar, que hubo una serie de reuniones y una asamblea en la que pidieron mi renuncia. La enfermera Jefa de Maternidad, Ester Álvarez nos expresó: "¡estás a favor o en contra del Hospital!". Le respondimos: "si el hospital está con la Comunidad, estamos a favor; si el hospital está en contra, estaremos con la Comunidad". A partir de estos hechos sostenemos que la Comunidad que se atiende en el Hospital, no es la misma que la que trabaja allí. Son dos miradas y vivencias absolutamente diferentes.

La decisión de construir a nuevo el Iturraspe

En la campaña del 2007 invitamos al candidato a Gobernador Hermes Binner a recorrer el Hospital. "Hay que construirlo de nuevo, no tiene arreglo", le dijimos. La obra es una acción de justicia con el Norte de la ciudad. La altísima demanda de La Guardia pone de manifiesto la desatención que nuestros ciudadanos y ciudadanas del norte padecían.

Abuso en una guardia

Todavía puede leerse el artículo de Mariana Carbajal en Página 12, del 21 de diciembre del 2009. Allí se hizo pública la ignominia provocada por un médico Ginecólogo en la Guardia del Hospital. Primero fue el Servicio de Ginecología el que me convocó para reclamarme porque se había difundido que el médico era de esa especialidad y luego me amenazaron de la peor manera: metiéndose con mi hija. Cuando recurrí al Defensor del Pueblo de la Nación, me dieron la espalda, pidiéndome explicaciones.

Referentes

El Consejo de la Comunidad hizo posible que nos contactáramos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con investigadores del Conicet, expertos en promoción de la salud, representantes de UNICEF, profesionales nacionales y extranjeros de diferentes áreas. Ha sido en lo personal, una satisfacción haber logrado un cúmulo de actividades que redundaron en conocimientos, relaciones y puentes hacia otros escenarios de salud, para toda nuestra comunidad y, por supuesto, el hospital Iturraspe, sin ningún apoyo económico de naturaleza pública lo que nos brinda la sensación del "deber cumplido". También en todo este tiempo, tuve el privilegio de cursar dos Maestrías: una en Bolonia, otra en Rosario, y un Doctorado.

Red de Representantes de la Comunidad

En un trabajo intenso, conseguimos armar el listado de todos los Representantes de la Comunidad de los dieciséis Hospitales de la Provincia y le dimos forma al Consejo de Organizaciones de la Comunidad Santafesino, para profundizar coincidencias que nos permitieron enfrentar a quienes querían eliminar la figura del Representante de la Comunidad.

Eliminación del Representante de la Comunidad

La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley de Salud superadora de la actual 10608, que eliminaba la figura del Representante. Luego de movilizaciones y reuniones con diferentes comisiones, evitamos que el Senado la apruebe hasta que se analice su permanencia. En su último libro "El derecho como una conversación entre iguales", Roberto Gargarella profundiza en las experiencias de varios países de incorporar voces ajenas a la política partidaria para reformar las constituciones.

Farmacia

Si bien la actual gestión nos quitó la Farmacéutica especialista en Esterilización -fundamental para el nuevo Iturraspe-, logramos el cambio de la jefatura, poniendo allí una joven colega que imprimió una nueva dinámica de trabajo. Resalto su compromiso con la gente y con la gestión.

Lamentablemente ni el reclamo formal, ni la presentación en el Ministerio Público de la Acusación, lograron revertir la medida de quitarnos la Farmacéutica responsable de los equipos de esterilización, quien se había formado en esta especialidad. Va mi agradecimiento al Colegio de Farmacéuticos por el apoyo en este tema.

Servidores Públicos

En todos estos años hemos profundizado el debate acerca de la deshumanización de nuestros trabajadores, sean o no profesionales. El concepto de Servidor Público, tal cual se denomina a nivel mundial la Federación que los agrupa, es más amplio, ya que han sido nuestras primeras sociedades las que contrataron servidores para limpieza de alcantarillas, encendido de luces, recolección de residuos. Quienes trabajan en el Hospital, tienen asegurada la continuidad laboral, lo cual no obsta para luchar por mejores condiciones laborales y salariales; sin embargo, el trato debe ser más humano y comprometido con el semejante que no tiene esos privilegios. Por esto sostenemos que la Comunidad que se atiende es distinta de la Comunidad Hospitalaria. La falta de promoción de esta discusión es la que lleva a la deshumanización.

Los Consejos de Administración

La última discusión con un profesional médico que no trabaja, ni ficha, ni nada… sufrimos un desgaste inútil afirmamos la convicción de que, para gestionar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, no sirven estas instancias. Podríamos decir que en todos los Consejos nos sentimos en soledad cuando de defender a la población usuaria se trata. Desde Votaciones cinco a uno, pasando por "solicitudes de descargo y explicaciones" así como guardar silencio en momentos en los que habría que haberse jugado… como cuando el actual Presidente del Consejo de Administración Gustavo Pignata les pidió a los Jefes de Servicio que ficharan: solo él y yo estuvimos en el frente del salón.

El Representante de la Comunidad cuenta con una cuota de poder del 16% del Consejo de Administración (es uno entre seis). Si a esta debilidad le sumamos el poder de los Sindicatos (dos para los trabajadores, dos para los profesionales) y los Representantes de los Trabajadores y Profesionales en los Consejos de Administración, podemos ver, en su real dimensión, el peso que tiene quien intenta llevar la voz de la Comunidad.

Fiestas de fin de año

Convencidos que nuestras coincidencias pueden ser nuestra fuerza, casi todos los años, gracias a la actitud democrática de la Vecinal Mariano Comas y a la gentileza de Zulma y Ramón Álvarez, convocamos a despedir el año a las organizaciones que participaron de las elecciones.

Iglesia Mormona

No puedo dejar de nombrar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes donaron 9000 U$ en instrumental quirúrgico y convocaron a los Young Ambásador's para que canten y bailen en Pediatría. Esta actividad junto con la visita de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón y las cuerdas convocadas por Gustavo Nardone, el octeto de trombones de Colombia y los trombones de "trombonanza, la actuación de los Hermanos Coria, los payamédicos,", la banda del Liceo Militar, buscaron romper con la serialidad del hospital.

Felicitamos al nuevo Representante y nos ponemos a disposición.

Para finalizar, una cita de Martin Luther King "Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos".

La Comunidad que se atiende en el Hospital, no es la misma que la que trabaja allí. Son dos miradas y vivencias absolutamente diferentes.

Ha sido una satisfacción haber logrado un cúmulo de actividades que redundaron en conocimientos, relaciones y puentes hacia otros escenarios de salud, para toda nuestra comunidad y para el hospital Iturraspe.