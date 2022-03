Conmoción en el fútbol femenino: hallaron muerta a una futbolista de Estados Unidos

Todo el mundo dentro del fútbol femenino de los Estados Unidos se encuentra de luto por la muerte de Katie Diane Meyer, futbolista de 22 años que militaba en el equipo de la Universidad de Stanford, quien fue encontrada sin vida en su habitación dentro del campus. Según informaron los medios locales, están investigando si habría cometido un suicidio.

Meyer, nacida el 20 de enero de 2000 en Burbank, comenzó a jugar fútbol para la escuela secundaria Newbury Park y participó varias veces en proceso de las selecciones juveniles de su país. Su futuro deportivo era prometedor. Hizo historia en Stanford Athletics al encajar solamente cuatro goles en toda la temporada, igualando el menor registro del fútbol femenino de la entidad. En 2020, había sido nombrada capitana del equipo y era una pieza fija en la portería.

Además de ser jugadora del elenco de Stanford, cursaba el último año de la carrera de Relaciones Internacionales con especialización en Historia y había alcanzado una gran notoriedad cuando su equipo ganó el título de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) en el 2019, ya que tuvo un papel protagónico en una recordada serie de penales contra Carolina del Norte.

The Stanford community has suffered an unimaginable loss. Our thoughts & love are with Katie’s family & friends. ❤️ pic.twitter.com/3qXOyx7atO

Esta noticia ha provocado una gran conmoción en el país y las autoridades todavía intentan esclarecer las causas del fallecimiento y en qué circunstancias ocurrió la muerte, aunque desde el Departamento del Sheriff del condado de Santa Clara indicaron que todo apunta a que la joven se quitó la vida en las instalaciones de la universidad californiana.

“La comunidad de Stanford ha sufrido una pérdida inimaginable. Nuestros pensamientos y amor están con la familia y los amigos de Katie”, escribieron en las redes sociales que cubren la realidad deportiva de la entidad. A su vez, publicaron una carta en su sitio web firmada por Susie Brubaker-Cole y Bernard Muir, autoridades de Stanford, donde apuntan que Katie estaba “extraordinariamente comprometida con todo y con todos en su mundo”.

Tonight, we take a moment to honor the life of Katie Meyer.



Our hearts go out to Katie’s family, friends and the Stanford soccer community. pic.twitter.com/FjYTKHluvj