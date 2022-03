https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.03.2022 - Última actualización - 19:36

18:15

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes por la tarde un alerta amarillo por tormentas fuertes para todo el territorio santafesino y algunas zonas de Entre Ríos y Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Buenos Aires y Corrientes.

Continúa el mal tiempo Se renovó el alerta meteorológico "amarillo" por tormentas para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes por la tarde un alerta amarillo por tormentas fuertes para todo el territorio santafesino y algunas zonas de Entre Ríos y Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Buenos Aires y Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes por la tarde un alerta amarillo por tormentas fuertes para todo el territorio santafesino y algunas zonas de Entre Ríos y Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Buenos Aires y Corrientes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes por la tarde un alerta amarillo por tormentas fuertes para toda la provincia de Santa Fe y algunas zonas de Entre Ríos y Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Buenos Aires y Corrientes.

Foto: SMN

El SMN estima que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados localmente. En Santa Fe, las mayores precipitaciones se esperan en el centro y sur provincial.

El organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.