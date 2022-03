El autor del gol charrúa a Boca en el Kempes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Guido Di Vanni juega para Central Córdoba. Por primera vez en su ciudad natal. Su anotación ante el mundialmente famoso Boca Juniors fue insuficiente el miércoles por Copa Argentina. El conjunto charrúa, que está en la C, hizo un buen papel pese a caer 4-1.

Central Córdoba, el club de Rosario, hizo un buen papel en su encuentro frente al Boca Juniors de Buenos Aires el miércoles pasado. Tras recibir un gol, logró el empate en uno y tuvo más de una situación para ponerse en ventaja en esa primera parte. Posteriormente, el equipo porteño logró tres goles que inclinaron la balanza a su favor.

El autor del gol charrúa fue Guido Di Vanni. Un trotamundos que volvió a su lugar de nacimiento tras lustros fuera. Se inició en ADIUR (Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario) para pasar en quinta división a Banfield, entidad en la que debutó. Jugó en otros clubes de nuestro país, Paraguay (su celular tiene prefijo del país vecino), Bulgaria, Colombia, Perú e Italia. En 2021 regresó a Argentina para defender la camiseta de Gimnasia y Tiro. Este año juega para Córdoba. Y el miércoles fue una de las figuras con su anotación al conjunto de Sebastián Battaglia. Di Vanni habló con Mirador Provincial sobre este partido y sobre su equipo.

-¿Con qué sensación te quedás tras el partido con Boca?

-Si bien el resultado fue abultado al final, cuando nos pusimos de igual a igual, estuvimos parejos. Hasta en un momento del partido estuvimos para ponernos arriba. Lastimosamente no pudimos llegar a ese segundo gol que iba a poner el partido diferente. La mayoría se fue con una linda sensación, que le peleamos de igual a igual.

-¿Cómo viviste tu gol a los xeneizes?

-Era la primera vez que le hacía un gol a Boca. Si bien me había tocado jugar en reserva y alguna vez en primera, nunca tuve la oportunidad de meter un gol. Era mi primer partido en Copa Argentina. Eso hace la sensación más linda. Era un gol que nos ponía de igual a igual con ellos.

-Central Córdoba está en la C (metropolitana), ¿cómo se ven para salir de esta divisional?

-Yo es la primera vez que estoy jugando en esta categoría. Es una categoría difícil. Otro ritmo de fútbol. Se juega distinto. Las canchas son diferentes. Eso ayuda o empeora la forma de jugar que tiene uno. En Córdoba, tenemos un plantel, lo demostramos el miércoles, que es muy bueno. Hay mucha juventud. Hay gente con experiencia que va a marcar una diferencia en este torneo que es bastante largo.

-¿Cambiaste la camiseta con alguno de Boca Juniors o te daba lo mismo?

-Con algunos ya me había enfrentado. Con (Óscar) Romero me había enfrentado en Paraguay, con Benedetto había sido compañero en Jujuy (en Gimnasia). Después de haber metido el gol me quedé con la camiseta del partido. Para mí es más valioso tener ese recuerdo que quizás una camiseta de un jugador.

-¿Pensaron que era posible ganar al tener Boca un equipo B?

-El equipo B de ellos son jugadores que tienen una trayectoria impresionante, mucha experiencia. El hecho de estar en Boca y ser suplente ahí es importante. Uno va a ganar, pero uno es realista y sabe que es complicado. Le pudimos jugar de igual a igual. Mantener el partido con un equipo así es complicado. En el segundo tiempo cuando quisimos mantener el mismo ritmo que en el primero, se notaba el cansancio nuestro. Ellos seguían jugando igual. Ellos se dedican al deporte. En la C, hay una gran cantidad de jugadores que aparte de entrenar y de jugar tienen que hacer otras cosas. En el ascenso, no se vive del fútbol. La gran mayoría algo más tiene que hacer. Eso explica la diferencia a la hora de jugar un partido con un equipo de primera división que marca diferencia.