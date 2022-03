Aniversario de La Salle: colegiales, estrellados y en crecimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club de Fútbol de Cabaña Leiva festeja un nuevo aniversario de su vida como institución, y más allá de la falta de certeza de su fecha de fundación, son las bodas de oro las que se ponen de manifiesto en la entidad colegial. Kudelka, Lapalma y Mazzoni, los responsables de un renglón importante de la historia.

Parte de esta rica historia es contada por Carlos Iparraguirre. Él fue, es y será uno de los hombres más importantes que dio el Jobson. Fue jugador, dirigente y DT de La Salle. Se reconoce un futbolista de nivel medio. "Nunca fui bueno jugando al fútbol", asegura. Pero al mismo tiempo se reconoce hincha del club de Cabaña Leiva, lugar donde hizo de todo: "Fui al colegio y como consecuencia de eso fui jugador de La Salle, después hice de todo como dirigente y hasta fui DT", aseguró "Ipa" como lo llaman en el club.

"Para recordar los comienzos de La Salle en el fútbol de la Liga Santafesina, habría que remontarse a mediados de la década del 60. Allí, en el colegio ya se participaba oficialmente en rugby, en la USR, y en fútbol, en tres categorías de la Liga Santafesina de Fútbol.

"Así como Roberto "La Foca" Moreno llevaba adelante el rugby, el profesor Jorge Maciel se dedicaba al fútbol, y es a quien hay que recordar en aquella suerte de fundación del fútbol en La Salle.

"Los alumnos del secundario, entre las opciones que tenían para realizar las horas de educación física, eran entre otras, rugby y fútbol.

"La fecha exacta del inicio como institución futbolera, muy posiblemente esté registrada en los archivos de la Liga Santafesina, para tomar el inicio de la participación liguista como comienzo, al fin.

La Salle campeón con Kudelka como DT. Fue en el año 1992 cuando el colegial se quedó con el primero de los res campeonatos que consiguió a lo largo de su historia como club de fútbol. Foto: El Litoral

"Todo comenzó con tres categorías inferiores, las que competían federativamente. La cancha donde jugaba La Salle siempre fue en Cabaña Leiva, estaba ubicada de manera perpendicular sobre la actual, sobre el límite este del predio, con un lateral bordeado de añosos árboles, que de la misma manera en que daban una hermosa sombra en verano, hacía imposible jugar por el rocío en el primer turno de la mañana cuando se ingresaba a otras estaciones.

"Como otro dato de color de aquellos años, cada jugador llevaba su camiseta, y el profesor Maciel llevaba los números, que eran puestos sobre unos ganchitos que cada camiseta previamente llevaba incorporados. Eran las divisiones 8°, 7° y 6°. Y se jugaba los domingos por la mañana. De so no me olvido

"Así arrancó la década del 70. Por eso se habla de 50 años de vida, aproximadamente. Después, con el correr del tiempo, poco a poco, el entusiasmo de algunos alumnos y jugadores también, fueron buscando reforzar esa tarea de Maciel, para apoyarlo y darle un mayor impulso a la práctica del fútbol.

"Fue entonces que, a mediados de esa década, se termina conformando un grupo de apoyo, a la manera de Subcomisión de Fútbol, que permitió conformar un plantel de primera división para disputar el torneo de ascenso de la Liga Santafesina de Fútbol, en el año 1974 ó 1975, lo que llevó a la necesidad de sumar a las divisiones existentes, además de la reserva, también la novena división. Todo esto nos llevó a comenzar la búsqueda de jugadores también en el primario del colegio.

La Salle campeón con Mazzoni como DT. El tercero de los grandes logros. En Recreo, en el Apertura 2021. Foto: Luis Cetraro

"La cancha de fútbol, en esa etapa, estaba ya ubicada en el sector que hoy tiene la cancha principal del rugby en Cabaña Leiva. Pero sin dudas que el desarrollo más significativo que tuvieron aquellos comienzos se da con la etapa de Carlos Marín como rector del colegio. Hubo un particular impulso a todos los deportes. Allí, comenzó el hockey en La Salle. En el caso del fútbol, se produjo un cambio trascendental en la infraestructura que trajo aparejado un crecimiento similar en lo deportivo.

"Por decisión de Carlos Marin, con el acompañamiento ya de una importante Subcomisión de Fútbol, nos abocamos a transformar un sector del predio, ocupado por una cava y un monte, en lo que sería la nueva cancha de fútbol. Es precisamente la que hoy luce con muchísimos cambios, pero que ya en su inauguración (resta confirmar si fue en 1979 ó 1980) tenía cerramiento con un alambrado perimetral, lo que permitió la posibilidad de participar en la primera categoría del fútbol liguista.

"En la misma época de Carlos Marin, se da forma a una Comisión Directiva del club La Salle, que fue tomando distintas formas, hasta que de común acuerdo con las propias autoridades del colegio, se toma la decisión de conformar una asociación civil diferente para el club, décadas después, hasta la realidad de distintas asociaciones civiles, hoy según cada disciplina, todas ellas, cobijadas aún en Cabaña Leiva.

"Desde aquel incipiente nacimiento en la década del 60, a la incorporación de una primera división en los 70. La década del 80 arranca con La Salle en primera y cancha nueva".

Así describió Carlos Iparraguirre lo que para él fue el nacimiento del fútbol del Jobson.

La primera estrella y luego la segunda

Después de varios años de trabajo intenso, dio el salto de calidad en 1992 cuando con Frank Darío Kudelka se alzó con el primer título de campeón. Por entonces, no se hablaba del logro de su primera estrella, aunque sí se nombraba a la Copa que ocuparía un lugar en la llamada vitrina.

En 1994 le tocó descender y, lógicamente, volver a empezar para ocupar el lugar de privilegio que había conseguido en tiempos de gloria.

Después de varios años de irregulares campañas en el ascenso, pegó la vuelta y se ubicó nuevamente en el círculo privilegiado. En 2009 subió definitivamente a la máxima categoría, y con un trabajo sólido sentó las bases de un equipo que, en 2013, volvió a gritar campeón del Torneo Apertura de la mano de Juan Carlos Lapalma, el técnico que consiguió la clasificación y posterior participación en el Torneo del Interior.

Lo mejor de La Salle fue con Lapalma como DT. Con jugadores formados en el club, en su gran mayoría, ascendió al Torneo Federal B. Se adaptó e hizo un papel muy digno contra rivales de mucha historia y jerarquía en sus planteles. Todos, en su mayoría, eran jugadores muy bien pagos por directivos de instituciones con economías sustentables que hacían frente a cualquier desafío.

La tercera, también llegó

En el 2021, año complicado por la pandemia, La Salle volvió a consagrarse campeón del torneo de Primera División de Liga Santafesina al derrotar por 1 a 0 a La Perla del Oeste en la última fecha y así sumó su tercera estrella, esa que luce como las dos anteriores en el medio de su pecho.

Con Juan Ignacio Bianco, una de las figuras del equipo de Martín Mazzoni, el conjunto "Colegial" se adueñó del título en el Apertura 2021.

El partido consagratorio se jugó ante un marco de público acorde a una verdadera final. Más de 400 hinchas lasallanos colmaron la grada visitante y le pusieron color y clima de fiesta a la tarde recreína.

Tras la victoria, desató la algarabía lasallana y no fue para menos. Los dirigidos por "Patita" Mazzoni lograron la tercera estrella para la institución y lo hicieron sin dejar lugar a dudas. Se adueñaron de la punta de la tabla y la mantuvieron prácticamente de principio a fin del torneo.

La Salle, como en cada campeonato logrado, fue campeón por méritos propios y lo celebró como se debe. Seriedad, sentido de pertenencia y por sobre todas las cosas buen fútbol, argumentos válidos de un club que, como siempre, mixturó juventud con experiencia y se adueñó en estos 50 años de tres campeonatos o tres estrellas, como quieran llamarlo.

Tiempos modernos

Hoy las instalaciones del fútbol, en Cabaña Leiva, cuentan con vestuarios para visitantes, locales y árbitros, además de un campo de juego en óptimas condiciones. En estos años de gloria, la nueva generación de directivos, acompañados por los que ya peinan canas, remodelaron el predio que le permite dar crédito a su importante crecimiento, ese que, según ellos, los volverá a poner a tiro de un torneo Federal B.

No falta nadie

La Salle participa de las 11 categorías de la Liga Santafesina de Fútbol, además de fomentar la actividad de base con la escuelita de formación; también incursiona en la Liga Senior, el Futsal, el Fútbol Femenino con la máxima categoría y las niñas que están dando sus primeros pasos en una escuelita de formación.