Rusia anunció un alto el fuego en dos ciudades ucranianas para la evacuación de civiles

El Ministerio de Defensa ruso anunció este sábado un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de los habitantes de dos ciudades asediadas en Ucrania, incluido el estratégico puerto de Mariupol.



A partir de las 9 de Ucrania (4 de Argentina) "la parte rusa declara un régimen de silencio (de armas) y la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de civiles de Mariúpol y Volnovakha", indicó la cartera citada por agencias de prensa rusas.





La alcaldía de Mariupol, rodeada por soldados rusos desde hace seis días, informó que se "necesitarán varias etapas" para evacuar la ciudad de 450.000 habitantes y situada al borde del mar de Azov.

"En total, serán necesarias varias etapas de evacuación, divididas en varios días para que cada persona que quiera partir pueda hacerlo", agregó la misma fuente en su cuenta de Telegram, citada por la agencia de noticias AFP.





La salida organizada se llevará a cabo en micros municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán atenerse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló la alcaldía.





Horas antes del anuncio ruso, el alcalde de Mariúpol, Vadim Boychenko, dijo que la ciudad enfrentaba un "bloqueo" de las fuerzas rusas tras varios días de ataques "implacables".

The evacuation of civilians from Ukraine’s Mariupol begins at 11, according to the regional miltary administration, and will run until 4pm. They are heading for Zaporozhye.



The city has come under days of bombardment. Mayor’s statement suggests he’s leaving too. pic.twitter.com/GUmek4Hqh1