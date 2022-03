Dani La Chepi confirmó su separación de Javier Cordone

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora e influencer sorprendió al anunciar la ruptura.

El amor en épocas de pandemia y redes sociales no dura mucho. No es ninguna novedad ver que durante el 2020 y 2021 muchas parejas famosas decidieron finalizar su amor. Lo que parecía eterno y más fuerte se rompió en meses. Como si fuera poco, las redes sociales no ayudan al amor.

Dani La Chepi es una de las influencers más destacadas en la actualidad. La joven madre comenzó a modo de broma filmando videos donde aparecía el camión que recolectaba la basura en su barrio. Nunca esperó que un momento de distracción terminara en algo tan grande.

La Chepi encontró al amor de su vida en Javier Cordone en el 2020. Invitado al programa que conducía Jey Mammon en América TV, el hombre confesó cómo nació la chispa entre él y la influencer conductora del famoso "Juego de la Oca" que no tuvo mucho éxito.

"Me habían asignado un recorrido nuevo, en el barrio de la casa de ella y me habían pasado el dato de que ella filmaba el camión de basura. Entonces, ahí me fijé bien en su perfil y dije 'uy, ¿y esta rubia?", confesó Cordone cuando le consultaron sobre cómo conoció a su pareja.

Sin embargo, ese cuento de hadas finalizó para La Chepi y Javier Cordone. Y es que, en el día de hoy la influencer anunció su separación donde reveló que por el momento se encuentra bien, pero que más allá de todo sigue siendo un momento difícil para la pareja.

La ex participante de "MasterChef" se sinceró y a corazón abierto confesó: "Estamos separados. Estoy bien, gracias por preguntar". Y agregó: "Las razones, el por qué, cuándo, me parecen que son parte de la intimidad. Estoy bien, gracias. Les quiero. Pero si, para los que preguntan, Javier y yo estamos separados".