Hay al menos 200 personas atrapadas bajo los escombros tras una nueva explosión en Ucrania

Los miembros del batallón nacionalista ucraniano Azov (prohibido en Rusia) hicieron explotar una bomba en Mariúpol en la avenida Meotida, hasta 200 personas están bajo los escombros, entre ellos mujeres y niños, informó el líder de la República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin.

"Justamente hace unos minutos los combatientes de Azov activaron los explosivos colocados antes(...) Hasta 200 personas están bajo los escombros de momento, la mayoría son mujeres y niños", dijo Pushilin al aire del Canal 1.

#ukraine #Mariupole

CIVILIANT ARE Stuck

can't flee bombing by now



the both side rapport that fact;

by there one ways ... pic.twitter.com/P0QcMBwUw9