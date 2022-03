https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.03.2022

12:39

El domingo 13 Gala de Taconeando con la Morocha: actuará Hugo del Carril hijo El domingo 13 de marzo, desde las 21, la milonga Taconeando con la Morocha realizará una nueva Noche de Gala, con la actuación de Hugo del Carril hijo junto con el grupo Tango Alma Brava (Cristian Ruiz en guitarra y dirección, Diego Saavedra en bandoneón y Eduardo Pedruelo en piano eléctrico). Musicalizará la velada Jorge Ayllu.

Será en 1980 Costa Este; las entradas anticipadas se están vendiendo a 800 pesos; se recomienda reservar entrada y mesa al 342-4329253.

En la ocasión, también se entregará una distinción “De interés cultural” a la fundadora de la milonga, la bailarina y profesora Carolina Jador.

Alma Brava se integra con Cristian Ruiz en guitarra y dirección, Diego Saavedra en bandoneón y Eduardo Pedruelo en piano eléctrico.Foto: Gentileza producción

Vida en el tango

Cuenta Del Carril: “Comencé en la casa de Aníbal Troilo en el Abasto. Fui a retirar un premio que le daban a mi papá y la gente me obligó a cantar. Me acompañó un amigo de mi papá y me grabó sin que lo supiera. Al día siguiente le hizo escuchar la grabación a mi papá.

Me pregunto si quería seguir esa carrera y cómo me había sentido. Le contesté que sí, y que me sentí muy nervioso pero gratificado con los aplausos. Ese mismo día comenzó mi aprendizaje con él. Ese mismo año de 1987 me contrataron para la temporada en Mar del Plata y también a mí papá pero en lugares diferentes. Cuando yo debuto papá vino a verme y cantamos a dúo un tango que se titula “Angustias”. Desde ahí no paré de trabajar. Recorrí casi toda la Argentina; teatros: Astral, Astros, Avenida, Cervantes, entre otros. Países: Uruguay, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá. Fui productor de mis espectáculos en los teatros Astral y Astros, como así también en Lima, Perú.

Hoy tengo una fundación artística y se está tratando de firmar convenios para ayudar a la familia artística para que puedan acceder a una vivienda, conjuntamente con la fundación Vidasur”.