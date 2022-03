Ucrania pelea. David resiste a Goliath

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 05.03.2022

I

No creo que la guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania, derive en una guerra mundial. No lo creo pero si me pidieran que lo firme me negaría. En principio, porque nadie puede aspirar a ser un profeta del futuro, pero en segundo lugar porque la experiencia histórica con las guerras nos enseña que de las guerras se sabe cuándo comienzan ni cuando concluyen. O para ser más preciso: no sabemos si un episodio "aislado" puede derivar en algo mucho mayor. Cuando un fanático nacionalista asesinó a un príncipe en Sarajevo nadie supuso entonces que ese episodio regional sería el punto de partida de la Primera Guerra Mundial. Tampoco los prudentes estadistas europeos de los años treinta creyeron que la invasión a Checoslovaquia era el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿La invasión de Rusia a Ucrania será el anticipo de la tercera? Repito: creería que no. Pero esa creencia no sé si es más un deseo que un dato certero de la realidad. Todo habilita a suponer que nadie se animará a dar ese paso, porque en las actuales condiciones una guerra mundial con involucramiento de las grandes potencias significaría la desaparición del planeta. No recuerdo quién (es o era una persona importante) cuando le preguntaron qué ocurriría si se declarara una tercera guerra mundial, contestó lo siguiente: que a la cuarta guerra mundial la libraríamos con garrotes. Es decir, el mundo retornaría a los tiempos del salvajismo, una inmensa y devastada planicie con hombres y mujeres vestidos con taparrabos y armados de garrotes. Supongamos a pesar de todo que la humanidad no se suicidaría declarando una tercera guerra. Pero, ¿estamos tan seguros que será así? ¿No sería más prudente no jugar con fuego? Es decir, no hacer lo que estamos haciendo ahora. O, para ser más precisos, lo que está haciendo Rusia.

II

En el mundo que vivimos el poder existe, la ambición de adquirir riquezas, de dominio, de ocupación de territorios o de recursos estratégicos existe, es decir, las posibilidades de la guerra existen. Y cualquier opinión en contrario, a las pruebas históricas me remito. De todos modos, desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial nos hemos arreglado -las grandes potencias se las han arreglado- para hallar un equilibrio. "Paz imposible, guerra improbable", fue la inspirada síntesis de Raymond Aron para definir ese equilibrio en el filo de la navaja. Paradójicamente, la guerra nuclear se impedía por la certeza de que los jefes políticos y militares no serían capaces, o no serían tan delirantes, de apretar el botón rojo. El acuerdo de fondo entre las grandes potencias dejaba abierta la posibilidad de guerras locales. Vietnam, Medio Oriente, Afganistán, las ocupaciones de Hungría y Checoslovaquia son ejemplos elocuentes. Pero en ninguna de esas guerras y operativos, estuvo en riesgo la existencia del planeta o la paz del mundo. La crisis del Caribe de 1962 fue ejemplar en ese sentido. Hubo amenazas, durante las negociaciones hubo halcones y palomas, pero finalmente predominó la sensatez. Kennedy y Kruschev lograron ponerse de acuerdo. Con gruñidos, mostrando los dientes, con concesiones por debajo de la mesa, pero no hubo guerra. La invasión de Rusia a Ucrania es el segundo episodio que pone en crisis el orden internacional o las reglas de juego de un orden internacional acordado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué regla de oro se estableció entonces? Que las fronteras geográficas en Europa no se cambiaban por la fuerza. Este principio Putin lo acaba de romper. Esta es la verdad de fondo. Todos los demás son pretextos, coartadas retóricas, argumentos tramposos, algunos muy parecidos a los que emplearon Hitler y sus seguidores de derecha e izquierda en 1938.

III

Empecemos por lo obvio, por la majestad de lo obvio. Rusia invadió Ucrania. Así de simple y sencillo. La guerra la inicia Vladimir Putin, no Volodímir Zelenski. Mucho menos la OTAN. Y al respecto, continuemos con lo obvio: la OTAN no dio orden de disparar un tiro, mucho menos de instalar un misil. Es más, Ucrania dispuso en su momento de más de 1900 ojivas nucleares que las desmanteló para tranquilidad de Rusia. Minuto fatal. Si no lo hubiera hecho, Putin no se habría animado a atacar. Con respecto a la OTAN, acusada con los mismos argumentos que los defensores de los nazis emplearon en la década del treinta, hay que decir que no son angelitos pero en los últimos años hay más reproches para imputarlos por lo que no hacen que por lo que hacen. Sin ir más lejos, el presidente Emmanuel Macron, la acusó de ser víctima un derrame cerebral. Diagnósticos clínicos al margen, la OTAN no disparó ni un petardo en Ucrania. Y no lo va a hacer. Y Putin invade Ucrania porque sabe que así será. Concluyamos entonces que lo real es la invasión de Rusia a Ucrania. Y que responsabilizar de este acto criminal a EE. UU. o a la OTAN es la mejor coartada que los fascistas de derecha y los fascistas de izquierda han encontrado para justificar a Putin.

IV

¿Por qué Putin invade a Ucrania? ¿Para proteger a los territorios de Lugansk y Donetsk? Sí, pero no tanto. La región de Donbas es un buen pretexto pero nada más. Putin está convencido de que Ucrania es rusa, una colonia rusa o algo parecido. Una analista internacional dijo que Putin cree que Ucrania es rusa con la misma fe con la que los nacionalistas franceses de derecha aseguraban que Argelia era francesa. Zelenski fue muy claro: "Defendemos a Ucrania porque nuestra arma es la verdad y nuestra verdad es que ésta es nuestra tierra, nuestro país y nuestros hijos". Ucrania no está sola. El mundo libre la apoya. Con armas, con víveres, con oraciones. Ucrania no está sola y resiste a los invasores. Sus hombres y sus mujeres pelean jugándose la vida. Como lo hicieron con los stalinistas y los nazis en el siglo veinte. Putin a esa respuesta no la esperaba. Suponía que los ucranianos iban a salir a las calles a recibir a los invasores con caramelos y masitas. Suponía que sus autoridades políticas iban a huir como ratas o se iban a poner de rodillas. Nada de eso ocurrió. Putin está en problemas. Le sobra poder militar para arrasar a Ucrania, pero no puede provocar un baño de sangre porque los mismos rusos no lo aceptarían. Hitler en ese sentido disponía de más "libertades". Esas "libertades" de asesinar a mansalva que Putin seguramente está envidiando.

V

Zelenski no está solo, pero Putin tampoco lo está. Las dictaduras más execrables lo apoyan. Empezando por Venezuela, Cuba y Nicaragua. También lo apoya cierta izquierda fascista, más los fascistas de todo pelaje que pululan en el mundo. En el orden interno, recibe el apoyo "espiritual" de Kirill, el Patriarca de la servil iglesia ortodoxa de Rusia. Servil a Putin, como en su momento lo fue con Stalin y en otros tiempos con el zar. Dios para estos sacerdotes está cómodo en los lujosos y herméticos despachos del poder. Los gobiernos cambian, la iglesia ortodoxa rusa, no: siempre está con el poder. Kirill bendice a las tropas rusas y califica de "fuerzas del mal" a los que la resisten. Y a los países que se solidarizan con Ucrania no vacila en imputarles la condición de "fuerzas demoníacas". La iglesia ortodoxa de Ucrania se ha rebelado. Para los sacerdotes de esta iglesia el ejército de Ucrania los protege; la lengua propia, diferente de la rusa, les otorga identidad y la iglesia de Ucrania les bendice las almas. En los templos de Constantinopla ya se habla de cisma y los venerables patriarcas se agitan. El conflicto religioso abierto o exacerbado por esta guerra merece un capítulo aparte. Y les aseguro que sus entremeses son como para alquilar balcones.

