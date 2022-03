Sean Penn relata su experiencia al llegar a Polonia a pie, tras escapar de Ucrania

El intérprete y cineasta estadounidense había informado hace algunos días que llegó a Polonia, tras escapar a pie de Ucrania, país a donde había viajado días antes con el objetivo de obtener algunas imágenes para su película, poco antes de la invasión rusa.

A través de Twitter, había informado: “Mis colegas y yo caminamos kilómetros hasta la frontera polaca después de abandonar nuestro automóvil en la ruta”. Junto al texto, se lo puede ver al actor con una mochila en la espalda y arrastrando una valija sobre el borde de una autopista, la cual estaba llena de autos con personas que también emprendían la huida hacia Polonia.

“Casi todos los coches que aparecen en esta foto llevan solo mujeres y niños, la mayoría sin ninguna señal visible de equipaje y con un coche como su única posesión de valor”, agregó al respecto.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH