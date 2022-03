https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La trayectoria intachable de un unionista para las actividades deportivas de un "Club con Fútbol".

El Profesor Raúl Lozada El elegido por Simonutti para las actividades deportivas

Cuando la vida educativa, social y deportiva de una institución se vuelve bandera para una gran parte de la sociedad santafesina, es inevitable que se cambie para bien. Esto es obra de hombres y mujeres que ponen cuerpo, alma y mente para llevar a cabo dicha tarea.

En el club Unión de Santa Fe, una de estas personas es el Profesor Raúl Lozada, un "flor de tipo", de familia Tatengue. Ese tipo de persona tan necesaria en la vida de instituciones que quieren tener esta visión y misión.

-¿En qué está hoy Raúl Lozada?

-Me encuentro muy bien. En primer lugar, agradecido por la nota y en segundo lugar, te cuento que estoy entretenido y ocupado pensando en el futuro de mi querido Unión.

-¿La familia Lozada siempre con Unión entre sus tareas?

-Dejame aclararte una sola cosa: Unión para nosotros, mi familia y para mí, es nuestra segunda casa. Te digo esto y me emociono, son muchísimos años con recuerdos y vivencias que se mantienen hasta el día de hoy.

-Te convocó Leonardo Simonutti para sumarte a su equipo de trabajo de cara a las elecciones venideras. ¿Esperabas que alguien otra vez quisiera contar con vos?

-¿Me estás diciendo viejo? (risas). La verdad que sí, estoy muy agradecido con Leo y su convocatoria me sorprendió. Siento que fue un gesto generoso de su parte; pensar en mí, como alguien capaz de gestionar y potenciar lo que hoy existe en el club, más allá del fútbol profesional. Esta consideración me llenó de orgullo y a esta altura de mi vida, si acepto este desafío, es pura y exclusivamente por Unión, por el equipo de trabajo que se conformó y los valores que tiene este grupo que participará en las próximas elecciones. Charlamos y cuando me presento su proyectó, rápidamente llegamos a un acuerdo, del que concuerdo totalmente.

-Un tipo como vos, que conoce hasta el último rincón del club, ¿cómo ve a Unión a nivel infraestructura?

-Mirá, primero es muy importante dejar en claro que no me encuentro en condiciones de hablar u opinar con exactitud, ya que no estoy en el día a día de la institución y en sus proyectos de obras y no sería correcto de mi parte. Asimismo, en general, todos sabemos el estado en que está el Club en estos momentos y cómo viene transitando los últimos años. Por eso para opinar detalladamente me gusta interiorizarme e informarme exhaustivamente, y con esa información poder generar un diagnóstico y desde ahí proponer cambios a los profesionales que deben llevarlos a cabo.

Sí puedo decirte que no estoy de acuerdo con esas políticas de que todo lo hecho en otra gestión es malo y que se debe volver a hacer. Acá Simonutti fue preciso: "Se construye sobre la base de lo que hoy es la institución y pensando estar a la altura para los próximos 30 años y permanentemente ir actualizándonos".

-Te sumás a un equipo con muchos ídolos deportivos. ¿Cómo te ves entre ellos?

-Tranquilo y gratamente reconocido. El otro día en una reunión de trabajo de la agrupación resaltaba el caso puntual de Claudio Gugnali: con todo su prestigio y recorrido, más allá de todo lo que logró en el ámbito del fútbol y sus relaciones, elige pertenecer a un lugar. Por Unión lo digo, donde puede cambiar el rumbo hacia el que él se dirige, a uno mejor. Me tiene muy entusiasmado este grupo de trabajo.

-¿Y qué tareas tendrías a cargo?

-Mi principal labor es poder ser un nexo que gestione con todas las disciplinas deportivas y educativas que hay actualmente en el club y ser el nexo permanente con el IPEI. También hay que recuperar muchas que ya no están, por diversos factores y, que forman parte de la rica historia del club Unión.

Estoy convencido de que es lo más importante que podemos hacer quienes debemos dirigir los destinos de la institución, para llevar adelante una vida institucional sana y rica.

Esperamos que el socio nos acompañe y mi compromiso es hacer un Unión aún más grande de lo que hoy es. Leo me pide crecer pero organizado, y esa visión de futuro es la que yo comparto. Lo que se proyecta o se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo, y ese es el objetivo.

-Hablaste del socio. ¿Qué te gustaría decirle?

-Al socio solamente no, a todo hincha de Unión. Me gustaría aclararle una sola cosa: acá no vamos contra nadie, sino a favor de Unión, que es la pasión de este grupo de trabajo. En la política se buscan y utilizan muchas armas para lograr ciertos objetivos; yo elijo involucrarme y construir desde ahí. Es sano tener un gran número de socios que se involucre en mejorar, y quienes llevan las riendas del club sepan que ellos son administradores y que los verdaderos dueños somos los socios.

Absolutamente nadie puede decirle al socio que debe conformarse y medir sus aspiraciones. Somos la institución con fútbol profesional más importante de la provincia y debemos buscar ser una referencia nacional.

-Para cerrar, ¿un sueño?

-Qué pregunta difícil. Son muchos, pero en todos está Unión y la familia, el crecer ordenados y que nuestro Club vuelva a ser el modelo deportivo e institucional que otros puedan imitar. Es por eso por lo que vamos a trabajar desde Triunfo Tatengue.