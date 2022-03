Eliminatorias: Scaloni dio la prelista con la vuelta de Messi y algunas sorpresas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador del seleccionado argentino comunicó los 44 convocados para los partidos frente a Venezuela y Ecuador de fines marzo.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni hizo pública este domingo por la noche a través de la AFA una prelista de 44 convocados para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador de fines de este mes con el regreso del capitán Lionel Messi y siete citados por primera vez

Como suele suceder, el entrenador de la selección argentina incluyó varias sorpresas en la nómina. Algunos futbolistas que no venían siendo convocados y otras jóvenes promesas las cuales funcionarán como sparring para que vayan conociendo la metodología de trabajo. No es la primera vez que Scaloni lleva a cabo esta práctica de incluir varios chicos e incluso está acordado con Javier Mascherano, entrenador de la Sub 20, quien los tendrá en cuenta para los próximos compromisos juveniles.

En tanto, los apellidos que sorprendieron por su juventud y que serán utilizados como sparrings y también para que comiencen a tener rodaje con la mayor, además de incluir futuras convocatorias de Mascherano en la Sub 20 son: Franco y Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Brighton), Tiago Geralnik (Villarreal) y Valentín Carboni (Inter).