Se vienen el clásico y la Libertadores: se venden palcos y plateas para todo

Lunes 07.03.2022

Con un campo de juego totalmente renovado, por fin los hinchas sabaleros podrán disfrutar de su propia casa en un año futbolístico muy particular. Y el regreso no puede ser más tentador: ni más ni menos que el clásico del 19 de marzo. Acá todos los detalles.

El hincha sabalero extraña el Brigadier López y volverá a verlo con su aspecto totalmente renovado cuando reciba a Unión, el sábado 19 a las 18.30. Antes, dos seguidos de visitante: este lunes con Tigre y el domingo que viene ante Lanús. Crédito: Mauricio Garín



Ya con el hecho consumado del esperado retorno para jugar como local en el Brigadier López, luego de la disputa de dos partidos en la cancha de Patronato y atendiendo al detalle que la "primera vez" en este 2022 será con el clásico ante Unión y que el mes que viene arranca la participación en la Copa Libertadores, Colón reanuda la venta y renovación de palcos y plateas para la Temporada 2022 de La Liga Profesional de Fútbol y la fase de Grupos de la Copa Libertadores de América. Los interesados pueden concurrir a la sede social del club, de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 12 o bien mediante las plataformas digitales (clubcolon.com.ar) o en boleteriavip.com.ar. Los valores son los mismos que regían a principios de año, inclusive se mantiene el descuento para aquéllos que contrataban antes del 31 de enero. Se resalta la importancia de que las ubicaciones de la Copa Libertadores 2022 no incluyen la entrada, que será vendida oportunamente por ser ésta una exigencia de la Conmebol. Es decir que en los partidos de la Copa Libertadores, todos tendrán que abonar la entrada (sean o no sean socios), aunque en el caso de los socios que dispongan de su platea, van a acceder a esos sectores ya adquiridos. Se puede abonar al contado, con tarjeta de débito o con tarjetas de crédito American Express, Visa o Mastercard de cualquier banco hasta en 12 pagos, o en 3 pagos sin interés con esas mismas tarjetas. Estos son los valores: Platea este * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada), $ 9.900. * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida), $ 19.800. Platea oeste * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada), $ 14.900. * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida), $ 29.700 Se hace la aclaración que la ubicación en Copa Libertadores será sin numerar, cumpliendo exigencia emanada desde la Conmebol. Palcos balcón - Sum norte piso 1 y 2 * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada), $ 22.500. * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida), $ 45.000. Palcos VIP * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada), $ 27.000. * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida), $ 54.000. Palcos Súper VIP * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada), $ 34.200. * COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida), $ 68.400. Entradas para el clásico Para el clásico del 19 de marzo a las 18.30 ante Unión, Colón no procederá a la venta de entradas generales y los socios ingresarán en forma gratuita con su cuota al día. Por su parte, las plateas del sector este, para no socios, con entrada incluida tendrá un valor de 5.000 pesos. La oeste para no socios costará 6.000 pesos. Los palcos balcón tienen un costo de 8.000 pesos para el no socio, el palco vip de 9.000 pesos y el Súper Vip de 10.000 pesos, siempre para el no socio. En cuanto a los palcos corporativos del sector sur, el costo del mismo es de 500 dólares (hay 16 ubicaciones para socios). También en este caso, los trámites se pueden realizar mediante la web boleteriavip.com.ar sin cargo extra. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

