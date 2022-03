Marcelo Martín: "Hay que empoderar a Unión para no depender de la billetera de nadie"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que "retrocedimos en la representatividad en Buenos Aires", que "la transparencia no ha sido un elemento distintivo de este período", que fue "desconcertante el proceso de Azconzábal" y avaló la llegada y el trabajo de la actual secretaría técnica. Armando López lo acompañará como vice primero.

Pasado, presente y futuro. Todos los temas se pueden hablar con el doctor Marcelo Martín, que irá a las elecciones como candidato a presidente por Tate Campeón.

* "Este es el momento mío, por madurez, por ocupaciones, por haber vivido situaciones personales difíciles y porque me siento capacitado. Yo nunca tomé el club como una cuestión personal. A esto lo aprendí de Súper Corral, con el que me inicié en la vida política de Unión".

* "El nombre de Tate campeón es una cuestión aspiracional. Pero no hay que ser campeones sólo en fútbol, sino en todo".

* "Creemos que Unión tiene cosas que están bien, espacios que no se desarrollaron y cosas por mejorar. A modo de ejemplo, el IPEI está bien pero es limitado. Hay que trabajar en diplomaturas, educación a distancia, tecnicaturas, congresos, etcétera. En fútbol, cuando nosotros dejamos la comisión directiva, Spahn cometió el error de dejar ir un cuerpo técnico (Madelón) y desmembrar el equipo. Ahora parece que esto se ha reencauzado. Lo de la secretaría técnica está muy bien, pero debe ser visto como algo general. Y doy otro ejemplo: las herramientas tecnológicas y jurídicas deben ser utilizadas y que estén a su alcance, por eso tenemos 12 abogados en nuestro grupo de trabajo y, entre ellos, Carlos Iparraguirre, que es la persona que más conoce de derecho deportivo".

* "Unión debe tener gente joven, de la zona, dispuesta a levantarse a las 5 o 6 de la mañana para ir a ver a un jugador de Esperanza, de Reconquista o del lugar que sea, para descubrir algún talento. Y en el círculo virtuoso del fútbol no puede faltar la relación con los representantes para que se produzcan buenas ventas como fue la de González y no malas ventas como la de Soldano".

* "Ví como negativo o desconcertante el proceso de Azconzábal. Se ordenó un poco con la llegada de la secretaría técnica y hay que darle más tiempo a Munúa para analizarlo a fondo. Lo que está bien no se va a cambiar. Nosotros no trajimos a Battión, Limia y Amut, pero si funcionan bien se los va a avalar".

* "Se retrocedió en la representatividad en Buenos Aires. Teníamos un sillón en el comité ejecutivo y un lugar en la comisión de derechos audiovisuales en la Liga. Esos espacios se perdieron. Hay que sacarse de la cabeza que en Afa se ganan o pierden partidos, pero hay temas económicos, de árbitros, de horarios de partidos, de tribunal de disciplina, que hay que estar y tener presencia".

* " ¿La foto mía dándole la mano a Spahn en la asamblea?, no me molestó ni le resté importancia. Fui a saludar al presidente del club porque lo respeto y pretendo tener una relación madura y racional. Respecto de mi charla con Simonutti en Mayoraz, el día del homenaje a Luque, para hablar de unidad tenemos que estar todos, no sólo dos grupos".

* "Nos tenemos que sacar la piedra en el zapato de la deuda con Spahn y su familia. Hay que sentarse a una mesa y determinar bien ese importe. No se puede defraudar a nadie ni pretender importes que no estén consolidados en el club. Si nos toca ser gobierno, haremos una auditoría seria y racional, donde estemos todos".

* "Tenemos la obligación de fortalecer y empoderar a Unión para no depender de la billetera de nadie. El que tiene plata hace lo que quiere y eso no significa que lo haga bien. Conozco dirigentes de otros clubes, como Nicolás Russo, Raúl Gámez o Super Manuel Corral, que no tenían plata y gobernaron bien. Para eso, tenemos ideas innovadoras para equilibrar las finanzas de Unión".

* "Respecto del predio, Nicolás Frutos es una referencia muy grande para mí. El y Luciano Zavagno tuvieron una trayectoria internacional muy grande y salieron de Unión. Lo ideal es hacer 10 o 12 canchas, pero hay que ir avanzando. Es oportuno que el técnico de la Primera vea cómo trabaja el de la quinta y el chico de la quinta vea al técnico que lo está observando; y al revés, que el profe de la sexta vea cómo trabaja el de la Primera. Yo veía trabajar a Mariano Lisanti y era distinto a lo que se hacía en inferiores. Y eso es porque Unión tiene tres o cuatro espacios de entrenamiento. Es cierto que Unión siempre sacó jugadores como dijo Spahn, pero si trabajamos mejor, vamos a sacar más y mejores jugadores".

* "El fútbol argentino es un desastre organizativo. Recuerdo que cuando estaba en la Superliga, lo charlé con Angelici. Y le dije que lo del Nacional B provocaría una hecatombe en la Primera. Los dos torneos deberían tener 22 equipos, pero de golpe y porrazo, la 'panza' del Nacional B con tanta cantidad de equipos obligó a que se lleven equipos para arriba y llegamos a 28. Es como si una persona, para adelgazar, la hagas subir primero 10 kilos. Los torneos no son buenos, no me gustan, no son sanos desde lo deportivo, desde la competitividad y desde lo económico".

* "Me parece que lo de Estudiantes es un salto cualitativo importante. Verón le puso una impronta distinta al club. Vélez dio un paso adelante con Rapisarda. Lanús tiene una continuidad dirigencial admirable. Yo fui compañero en el comité de Emilio Chebel, al que admiré profundamente y su hijo, Luis, hoy es presidente de Lanús y salió al padre. Son ejemplos a seguir".

* "Fifa prohibe la tenencia por parte de terceros de jugadores, pero Afa permite la inserción de terceros a través del gerenciamiento para administrar clubes. Nunca los socios perdieron la titularidad del club. Se dio con Quilmes, con Argentinos Juniors y no anduvieron bien; otros tuvieron una experiencia buena, como la de Belgrano. Hay que tener mucho cuidado con el origen de esos capitales privados, porque si no, pasa lo de México. Torneos y Competencias hizo un desastre con Argentinos Juniors, cuando lo llevó a jugar a Mendoza, teniendo todo el dinero del mundo. La pasión aumentó, la cancha se llena, hay más socios y están los derechos de TV que suman y que antes no existían. Creo que al fútbol argentino le falta una política más agresiva para insertarse en los mercados internacionales y así generar más recursos".

* "Me genera angustia y desasosiego lo de la judicialización del tema Spahn. No voy a emitir un juicio porque no tengo elementos. Un proceso de doce años genera un mecanismo de gestión que no es el más adecuado. La transparencia no ha sido un elemento distintivo en este período y la falta de alternancia política también. Eso retrocede y trae estas consecuencias que, a los unionistas, nos molestan. Tengo amigos que están vinculados a estas causas y puedo dar fe de su honestidad y de su buena fe".

* "Corral decía que había que hacer todo bien hasta que el referí toca pito el domingo y arranca el partido. Sueño con un Unión grande y campeón. Miedos no tengo. Y hay que estabilizar, fortalecer y empoderar al club, sin que sea necesaria la chequera. Igualmente, estamos trabajando en un fondo anticíclico por las dudas pase algo, que estará por afuera del club y que se devolverá ante el primer ingreso extraordinario".

* "Spahn puso dinero, salvó una situación y se lo agradezco como unionista. Pero creo que el club puede mejorar".