Este lunes, representantes de ambos bandos iniciarán una tercera ronda de negociaciones en busca de un acuerdo.

Tras la invasión rusa Ucrania se prepara para discutir modelos fuera de la OTAN

Los países de la OTAN no están preparados para discutir tener a Ucrania en la organización y desde Kiev indican que están listos para evaluar "algunos modelos fuera de la OTAN".

"La respuesta que recibimos es que no están listos ni siquiera para discutir tenernos en la OTAN, no en los próximos cinco o 10 años. No lucharíamos por la candidatura a la OTAN, lucharíamos por el resultado, pero no por el proceso", dijo David Arakhamia, miembro de la delegación ucraniana para las conversaciones con Rusia.

David Arakhamia, diputado ucraniano. Foto: Gentileza

"Estamos listos para discutir algunos modelos fuera de la OTAN... Estamos abiertos a discutir tales cosas en un círculo más amplio, no solo en discusiones bilaterales con Rusia, sino también con otros socios", sostuvo Arakhamia.

Ucrania y Rusia sostuvieron dos rondas de conversaciones, una el 28 de febrero y otra el 3 de marzo, y se espera que mantengan la tercera ronda de conversaciones el lunes.

