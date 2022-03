Línea directa: "Día Internacional de la Mujer" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.03.2022 - Última actualización - 10:43

10:40

Imposible operar

RUBÉN LEORZA

"Recurro a este medio para expresar y alertar acerca de que hay serios inconvenientes en el sitio web del nuevo Banco de Santa Fe. Desde hace días es imposible operar. Por favor, a los directivos y responsables: los clientes les pedimos que resuelvan este inconveniente a la mayor brevedad posible. Gracias por el espacio".

****

No parece deportivo

RAMÓN

"La pesca deportiva puede ser muy divertida para los crueles personajes que la practican. Es como la caza de otros animales. Se divierten y hacen ostentación de la matanza de esos seres inocentes. Yo no los entiendo. Los animales son creaturas inofensivas y muchas veces son ejemplos para los terribles y malvados seres humanos. En el caso de la pesca deportiva, hieren en sus bocas a los pobres peces. Debería prohibirse. ¡Basta de tortura contra los animales!".

****

Dejar pasar no es inclusión

DANTE

"He leído en los medios que alumnos del secundario pasarán de año adeudando hasta 6 materias, medida que rige para las escuelas técnicas. En los bachilleres la promoción es hasta con dos previas. En primer año pasan todos sin importar las materias que adeuden. Esto es realmente una vergüenza provincial y nacional. ¿Qué quieren formar?, ¿burros? Inclusión es otra cosa".

****

Llegan cartas

No fomentes el odio

VIOLETA

Levítico 19:17 nos enseña: "No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado." (NTV)

¡Enorme consejo para tener en cuenta en nuestras relaciones interpersonales!

Y es que la lógica del mundo en que vivimos nos lleva, hasta de manera inconsciente, a creernos el centro del universo, el ombligo del mundo, los poseedores absolutos de la verdad. Y es allí donde, muy dentro nuestro, se generan estos sentimientos de superioridad en relación al prójimo. Es en el corazón donde germina la semilla de la soberbia, la arrogancia y el desprecio por el otro. Por eso cobra un valor fundamental este mandamiento. Notemos que no es opcional; es imperativo…: "no fomentes el odio en tu corazón".

¡Qué bueno sería que viéramos a nuestros semejantes como superiores a nosotros según la misma escritura lo indica!: "No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos."(Fil. 2:3 RVC)

Y esto no quiere decir que nos sintamos inferiores ante nadie; implica considerar al otro, respetar sus opiniones o posturas; permitirnos pensar que, de pronto, es él quien tiene razón y no yo en alguna situación donde no concordemos.

También nos indica el texto que, en caso de tener que corregir o hacer ver un error a alguien, lo debemos hacer desde la perspectiva del respeto y la consideración. Decir lo que debemos decir de una manera tranquila y sin rispideces. En definitiva, una cosa no se interpone a la otra; decir lo que hay que decir, y hacerlo de manera cortés, no se contrapone.

Es contracultural, lo sabemos, pero es una orden que viene del cielo…que viene de Dios. Y hacer lo que Él dice siempre trae buenos resultados. ¿Lo ponemos a prueba?

****

Llegan cartas

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 2022

SILVIA RODRÍGUEZ DE CHIAPPERO

A propósito del Día de la Mujer, más allá de las cuestiones ideológicas que nos puedan unir o separar como sociedad, creo que se nos presenta una nueva oportunidad para reflexionar.

Es imposible desconocer o minimizar el dolor que las mujeres han soportado en todas las culturas desde el principio de los tiempos. Menosprecio, exclusión, maltrato, inseguridad, vergüenza, condena, abandono y muerte son algunas de las crueldades que muchas han padecido por no vivir al amparo de un varón justo y carecer de recursos propios. Las Escrituras dan cuenta de esta triste realidad. Los medios de comunicación actuales, también.

Pero hace poco más de dos mil años, Jesucristo trajo a nuestro mundo la Buena Noticia: un llamado a nuestra reconciliación con Dios y entre todas las personas, a precio de su propia vida.

Como varón perfecto, Él valoró a las mujeres por encima de los paradigmas sociales de su tiempo; como rabino, ofreció una relectura de la Ley y las tradiciones, declarando la pertenencia de pleno derecho de ellas a la familia de Abraham; como Hijo del Padre celestial, recuperó y dio a conocer la verdad de Dios respecto a los propósitos de bien que tiene para cada una de las hijas de Eva que lo busca de corazón.

Y entre las muchas mujeres discípulas del Maestro, les propongo detenernos a pensar en su madre, María. Sin dudas, ella es un modelo digno de ser tenido en cuenta en nuestro tiempo como mujer, esposa y madre.

Me parece una buena idea que le pidamos a Dios que nos conceda los dones de fe, valor, humildad, decisión, entereza y fidelidad con que Él bendijo su persona.

En un día tan especial, varones y mujeres haremos bien en considerar las virtudes de María, y por qué no, las de tantas mujeres de la Biblia y la historia cristiana; pensar en todo lo bueno que haya resultado de sus vidas y seguir el ejemplo de su fe. (Hebreos 13:7).

¡Feliz Día de la Mujer!