https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.03.2022 - Última actualización - 12:14

11:50

Escándalo en el fútbol mexicano Video: polémicas declaraciones del DT del Querétaro

El fútbol mexicano se ve envuelto por el escándalo sucedido entre el Querétaro y Atlas, encuentro de Primera Divisón que se vio suspendido por lo incidentes iniciados por el equipo local y que provocó heridos de gravedad.

Una de las polémicas se dio luego de que se diera a conocer un video en donde el entrenador del Querétaro, el argentino Hernán Cristante, le pedía a los hinchas que desalojen la cancha y que "después afuera los reventamos".

Ante dichas declaraciones, el DT salió a dar su versión de lo dicho "No voy a responder más. Sólo cuento que dije eso para que dejaran de pegarle a un chico que no tenía más de 20 años. No podía sacarle a la gente y sólo quise disuadir de la única manera que pude... Por suerte lo soltaron y fue uno de los chicos que terminaron siendo revisados por los médicos del club", indicó Cristante.

Pese a las declaraciones realizadas durante la invasión de los hinchas en el campo de juego, el entrenador argentino solicitó que dejen ingresar al vestuario a los simpatizantes del Atlas quienes estaban siendo agredidos por los del Querétaro.

“No quiero hablar de lo que pasó. Sobre ese hecho puntual, no soy ningún héroe. Yo pedí que abrieran el vestidor de los técnicos, sacamos las cosas de ahí y empezamos a meter gente en ese vestidor y en los pasillos. Hice lo que cualquiera, con un poquito de sentido común, hubiera hecho en ese momento”.