Rosario: el municipio realiza operativos para el ingreso de escuelas y colegios

Lunes 07.03.2022

12:28

Para acompañar el inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad dispuso una serie de acciones enfocadas a la movilidad y ordenamiento del tránsito frente a distintos establecimientos escolares.

Con el regreso de las clases, la Municipalidad puso en marcha distintos operativos de ordenamiento vehicular con el objetivo de llevar a las escuelas y colegios una mejor y mayor convivencia a la hora del ingreso y egreso de los alumnos.

De acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza 9174/2014 comenzó a regir nuevamente la prohibición de estacionamiento frente a diversas escuelas en el horario de 7 a 18. El objetivo es mantener la fluidez del tránsito en la zona de los colegios, principalmente en las horas de entrada y salida de alumnos.

La Secretaría de Control y Convivencia destina alrededor de 50 agentes por turno para fiscalizar el correcto proceder de los automovilistas a la hora del ingreso y la salida del alumnado para garantizar la fluida circulación en las distintas arterias de la ciudad.

Carolina Labayru, secretaria de Control y Convivencia municipal, expresó al respecto: “Tenemos presencia en unos 25 colegios turno mañana y turno tarde y en otros establecimientos a través de los avisos que nos llegan al 147 y por comunicaciones de directivos de las escuelas que piden colaboración y también a partir de nuestros agentes que están en los centros comerciales"; y sumó: "La idea no es sancionar, buscamos concientizar para un correcto uso de la calle y no labrar actas. No olvidemos que -en breve- la doble fila va a terminar con la llegada de las fotomultas, no será necesario un inspector y todos se van a cuidar mucho más".

La funcionaria agregó: "Disponemos de una importante cantidad de agentes que tienen la función de acompañar a las escuelas y colegios en el desafío de generar una buena convivencia tanto en la entrada como en la salida de los alumnos. También tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza del Concejo Municipal que prohíbe el estacionamiento en la cuadra donde funciona el ingreso de las instituciones más conflictivas”.

La norma, sancionada en 2014, establece la imposibilidad de estacionar los días hábiles de 7 a 18 en las calles donde exista una escuela si su ancho es menor o igual a 8,45 metros o circulen por allí dos o más líneas de transporte urbano. En consecuencia la Municipalidad utilizará personal de control en distintos turnos en aquellas calles que estén contempladas dentro de esa disposición. El municipio además aseguró que se incluirá en la nueva licitación de videovigilancia cámaras que permitan de forma automática la detección y posterior sanción a aquellos conductores que infrinjan las reglas estacionando en doble fila.