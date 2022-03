La autora de "Harry Potter" donará hasta 1,3 millones de dólares a niños ucranianos

La escritora británica JK Rowling, autora de la famosa saga "Harry Potter", anunció que aportará hasta un millón de libras (1,31 millones de dólares) para igualar los fondos que se recauden en una convocatoria para ayudar a los niños que están atrapados en orfanatos de Ucrania a raíz de la invasión de Rusia.





Lejos de las polémicas que generaron sus pronunciamientos sobre la comunidad trans, la autora de la serie de volúmenes sobre el mago volvió a ser noticia por sus acciones benéficas, en este caso con su idea de equiparar con una donación la suma total de aportes individuales realizados por la Fundación Lumos, que cofundó en 2005 y que actualmente recauda fondos para proporcionar alimentos, higiene y material médico a los afectados por la crisis humanitaria ucraniana.





"Igualaré personalmente las donaciones, hasta 1 millón de libras", prometió J.K. Rowling, dando la gracias a los donantes por anticipado en Twitter.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl