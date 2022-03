https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero del Pincha marcó el gol que le dio la igualdad a Estudiantes ante Vélez y luego del partido habló del delicado momento que pasó.

Luego de su gol a Vélez Leandro Díaz habló de cómo Estudiantes le ayudó a superar su depresión

En contadas ocasiones de habla de salud mental en el deporte, más cuando se trata de depresión y sobre todo en el fútbol. Pero el que rompió esta barrera fue Leandro Díaz, delantero de Estudiantes, que reconoció que su salud mental no estaba bien pero que habló a tiempo.

Luego del partido que el Pincha empató 1 a 1 contra Vélez, con gol de Díaz para los de Zielinski, el delantero confesó lo que le pasó y cómo el club lo ayudó a superar la enfermedad. “En Estudiantes me aguantaron un poco más, en otros clubes me corrían a los seis meses. Fue un año que no estaba bien de la cabeza, pero en el club me ayudaron mucho los médicos, los kinesiólogos y los dirigentes. Además, el Ruso Zielinski me conocía y confió en mí, sabe lo que puedo aportarle, y hoy puedo jugar con más tranquilidad”, contó el Loco Díaz en declaraciones a TNT Sports.

⚽ Reviví el cabezazo del Loco Díaz que selló el empate agónico en Liniers. ¡Muy buena jugada previa! 👏@EstudiantesPlay 🎥 pic.twitter.com/vu7FVjxhQk — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 7, 2022

“Pude contar lo que estaba pasando. Yo tenía depresión y poder hablarlo fue lo más importante. Cuando uno tiene depresión tiene que hablarlo. No sé cómo agradecer, yo siempre se los digo, y ellos no saben todo lo que me ayudaron. Un día empecé a tratarme, pude salir adelante, y hoy se me están dando las cosas”, sostuvo el delantero.

Díaz aseguró que pudo hablar a tiempo, y que ese fue el primer paso para la recuperación: “Es difícil cuando no lo hablas. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después. empecé a salir adelante, a jugar y a poder demostrar que puedo jugar en Estudiantes. Me habían aguantado muchos partidos. La vuelta de la gente a la cancha también me ayudó mucho. Todo esto es gracias a Estudiantes. Yo juego hace once años en Primera y nunca tuve este nivel que tengo hoy en Estudiantes”, cerró el delantero.