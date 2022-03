De vuelta al trabajo: Isabel II recibió a Justin Trudeau en Windsor

La reina Isabel II recibió al primer ministro canadiense Justin Trudeau el lunes en su primera reunión en persona desde que se recuperó de COVID-19.

La monarca británica, que también es la reina de Canadá, conversó con Trudeau en el Castillo de Windsor, donde ella ha permanecido desde el brote de la pandemia. Trudeau se encontraba en el Reino Unido para discutir la guerra de Ucrania con el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo holandés Mark Rutte.

🇨🇦 This afternoon The Queen received the Prime Minister of Canada, @JustinTrudeau, for an Audience at Windsor Castle.



