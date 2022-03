Ucrania: al menos 13 muertos en un bombardeo en una panadería industrial

Al menos 13 personas murieron el lunes en un bombardeo que alcanzó una antigua panadería industrial en la localidad de Makariv, a unos 50 kilómetros al oeste de Kiev, indicaron los servicios de socorro.

En un mensaje en Telegram, los servicios de socorro indicaron que unas 30 personas se encontraban en el recinto de la panadería en el momento del bombardeo.

El mensaje fue borrado poco después, pero una portavoz confirmó más tarde que había al menos 13 muertos. Los servicios de emergencia locales también informaron de que habían rescatado a cinco personas atrapadas entre los escombros de la fábrica, que fue clausurada.

At least 13 people were killed shelling on an industrial bakery in #Makariv, around 50 kilometers west of #Ukraine's capital #Kyiv, the country's rescue services said. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/YPPezymThW