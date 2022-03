https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.03.2022 - Última actualización - 20:37

20:34

Lio Pecoraro reveló que el periodista se comunicó con él para referirse a cierta información difundida por Yanina Latorre.

Qué respondieron Jorge Rial y Alejandra Quevedo enfrentan rumores de romance Lio Pecoraro reveló que el periodista se comunicó con él para referirse a cierta información difundida por Yanina Latorre. Lio Pecoraro reveló que el periodista se comunicó con él para referirse a cierta información difundida por Yanina Latorre.

El domingo las redes explotaron con la noticia del supuesto romance entre Jorge Rial y Alejandra Quevedo. Sin embargo, horas después, el periodista negó rotundamente estar en pareja con su colega de C5N, América y Radio 10.

"Me llamó Jorge Rial y entre las cosas que hablamos, ¡​me dijo que estaba solo! ¿Me mintió?", escribió el periodista Lio Pecoraro en su cuenta de Twitter, consignando lo dicho por el conductor de C5N pero a su vez lanzando un manto de duda sobre sus declaraciones.

Yanina Latorre dio detalles de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, y reveló el nombre de la periodista de C5N y América TV con la que estaría saliendo: Alejandra Quevedo.

"Yo nunca le tuve miedo. Ahora todos se animan a pegarle…", empezó diciendo Yanina Latorre en Twitter sobre Jorge Rial. Luego, continuó brindando detalles de la separación del conductor y Romina Pereiro.

"La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio", dijo la panelista de LAM, ciclo que debutará en la pantalla de América el próximo 8 de marzo. "Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados", añadió. "El abogado es (Bernardo) Beccar Varela, que está trabajando sin parar para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo", afirmó.

"Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10", detalló la esposa de Diego Latorre. "JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate (en América)", agregó mencionando el programa en el que Quevedo se desempeña como panelista en la medianoche del canal.

"Dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique", señaló. Aunque aclaró que "El divorcio ya está cerrado. La semana que viene ya podrían firmar. Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un departamento que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta", especificó.

"JR está cuidando mucho todo, porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona", aseguró Yanina, y explicó que "En Octubre ya estaban separados. Y él en noviembre se fue de la casa. El divorcio se lo pidió hace dos meses".

"JR y Quevedo no se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina 1 am. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija. JR y Quevedo se conocieron por Agustina Kämpfer y además él se tatúa con el ex de ella", agregó. El tatuador en cuestión es Fernando Colombo, de Face Tattoo.

La voz de Quevedo

Por su parte, la periodista realizó un fuerte descargo después de trascender la información que la une sentimentalmente a Jorge Rial. La periodista habló de violencia y acoso sistemático.

"Como colega es que decidí salir a hablar para decir basta", empezó diciendo Alejandra Quevedo en una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. Y continuó: "Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años, que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos y algunas colegas y que no tiene sustento con la realidad".

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, como profesional. No solo hacia mí, sino hacia mi ex pareja y a mis seres queridos", señaló la periodista de C5N, Radio 10 y América TV sobre su ex, el tatuador de Jorge Rial, Fernando Colombo.

"Tal vez haya gente que recién ahora me conoce, y eso habla de cómo yo decidí manejar mi carrera. Hace 20 años estoy en el medio, y siempre me manejé con profesionalismo y respeto", sentenció La Quevedo.

La periodista, integrante de Instalate, denunció que "desde hace días vengo sufriendo ataques misóginos" como consecuencia de la información brindada por Yanina Latorre en su cuenta de Twitter. "En pleno siglo XXI, poner a una mujer como 'roba maridos' ya es inadmisible.. E insisto, es un hecho que no tiene nada que ver con la realidad", reiteró, desmintiendo el supuesto romance con Rial.

"Soportar que me sexualicen, utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato", remarcó notablemente irritada.

Quevedo agradeció a los colegas que se comunicaron para consultarle, aseguró que entiende "el juego mediático", pero "esta mujer les pide, por favor, respeto", concluyó, y adjuntó capturas de tuits de usuarios que se refirieron a su persona de manera despectiva y machista.