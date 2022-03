https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Flojo desempeño rojinegro

El zarpazo llegó de un ex

Con gol de Alexis Castro (ex Colón) Tigre venció con claridad al elenco santafesino que jugó un mal primer tiempo, aunque mejoró un poco en la parte complementaria. Primera derrota en la Copa.

Por Juan Moncada SEGUIR Le costó y sufrió mucho el partido el equipo de Julio Falcioni, que se encontró con un rival práctico y vertical, en el primer tiempo le generó muchas situaciones y le terminó convirtiendo una. No funcionó el equipo en esta etapa, ya que se jugó siempre en terreno propio y los tres jugadores de punta participaron muy poco. Corrigió el esquema en el segundo tiempo y algo mejoró, sobre todo por el sector derecho con el ingreso de Eric Meza que fue el mejor del complemento con sus proyecciones y centros. El arranque Un Colón muy distinto, asomó a la cancha ante un rival que desde los primeros minutos le marcó diferencias, impensadas antes de arrancar el juego, pero que mostraron un equipo superior con mayor ambición, ante otro que salió a esperar. Milagrosamente se salvó Colón antes de los 10 minutos, un centro desde la izquierda ejecutado por Alexis Castro encontró a Mateo Retegui, cabeceando entre los dos centrales, el ex Talleres ubicó la pelota lejos de Leonardo Burián y muy cerca del palo derecho del uruguayo. A Colón le costaba encontrar el partido, con sus líneas muy separadas, aprovechando esto el local para manejar con comodidad el mediocampo y llegar con posibilidades al área sabalera. Buen trabajo de Ezequiel Fernández por derecha encabezando la mayoría de los avances, a la vez que por el otro lado Alexis Castro también iba y complicaba, por su parte el equipo de Julio Falcioni, solo defendía, quedando desconectados los hombres de arriba sin participar en el juego. El partido se jugaba en terreno rojinegro y Colón no podía encontrar la pelota. A los 27 fue la primera aproximación del elenco santafesino, con un tiro libre del "Pulga" que fue rechazado al córner por Retegui, en ese tiro de esquina, ejecutado por el propio Rodríguez, se lució Gonzalo Marinelli descolgando sin problemas. GALERÍA HD Las fotos de Tigre vs. Colón De contra Superada la media hora de juego y por primera vez con un Colón adelantado, salió un rechazo largo que encontró a Castro libre, el volante se metió en el área y sacó un fuerte zurdazo que con mucho esfuerzo pudo despejar al córner Facundo Garcés, fue un aviso porque a los pocos minutos el ex Colón abrió el marcador. Ahora por derecha, Lucas Blondel le metió un pelotazo certero de 30 metros a Ijiel Protti (uno de los mejores de la primera etapa) este le ganó en velocidad a Rafael Delgado y metió un buen centro a media altura que no pudo empujar Retegui (bien encimado por Novillo), pero la pelota quedó boyando para la llegada libre de Castro, que con un tremendo remate cruzado al palo izquierdo de Burián marcó la conquista. Tigre jugaba mejor que Colón y la ventaja en el marcador no era sorpresa, el Sabalero seguía muy perdido en la cancha y más que nada muy desconectado entre líneas. GALERÍA HD Galería Bica: Tigre vs. Colón Leve mejoría Un poco que Tigre se replegó y otro poco que Colón tuvo que salir, el partido comenzó a disputarse mucho más en el medio, asimismo en una pelota que perdió Aliendro y que jugaron muy rápido para Cristian Zabala, este terminó rematando con fuerza desde el borde del área, resolviendo en gran forma Burián yendo abajo sobre su derecha para controlar sin dar rebote. La mejor de Colón se dio a los 41 minutos, por derecha Rodrigo Aliendro metió un centro "picante" para el esfuerzo de Marinelli que rechazó con los puños; en el punto del penal muy bien ubicado Facundo Farías la "mató" con la zurda y sacó un puntinazo con la derecha que se fue muy cerca por encima del travesaño. Sobre el final llegó nuevamente Tigre con posibilidades ante un Colón que mostraba debilidades, fue Protti por derecha que superó su marca, para terminar rematando desviado. El complemento Modificó Julio Falcioni, mandó a Paolo Goltz en reemplazo de Brian Farioli (defensor por volante) y Eric Meza reemplazó a Jonathan Sandoval (peón por peón). A priori un cambio defensivo, en la realidad, ahora Colón defendía con cinco, pero los laterales con la premisa de mandarse al ataque, por lo que por como estaba el juego mayormente quedaban tres defensores. Mejoró Colón en los primeros minutos y al menos equilibró un partido que le había resultado desfavorable en la primera parte. Tras un tiro libre mal ejecutado por Rodríguez, salió una buena contra que encontró mano a mano a Castro con Burián, el remate de derecha encontró muy bien ubicado al arquero sabalero. Penal... Tras un buen pase en profundidad, Rafael Delgado se metió en el área y cuando se llevaba el balón, Víctor Cabrera fue abajo con mucha potencia, enganchando al lateral, Patricio Loustau que estaba cerca no sancionó y tampoco hubo reclamos por parte de los jugadores rojinegros. Claro penal. A los 19 Julio Falcioni, sacó a Beltrán (el mejor de los tres de punta) para el ingreso de Ramón Ábila. El momento de Colón Desde los 25 y con el crecimiento de Rodrigo Aliendro (de flojo primer tiempo), sumado a las subidas de Meza, Colón empezó a meter en su propio campo a Tigre, comenzaron a caer los centros que por lo general ganaban los defensores. Un buen pase de Rodríguez para Meza, derivó en un centro bajo que en su intento por rechazar, Abel Luciatti casi marca en contra. En el tiro de esquina desde la derecha, se elevó solo Federico Lértora, que eligió el lugar pero terminó cabeceando levemente desviado. A los 40 Falcioni metió dos cambios, Andrew Teuten y Nicolás Leguizamón por Rodríguez y Delgado, Colón insistió (sobre todo por derecha con las subidas de Meza), llovieron los centros pero en su mayoría fueron rechazados por la defensa local. En los minutos finales Tigre tuvo un par de situaciones que no pudo concretar y quedó el resultado abierto hasta el pitazo de Loustau, pero Colón no pudo empatar y terminó cayendo en ante un rival que lo superó desde lo futbolístico. Los cambios no surtieron efecto, solo Eric Meza fue el que aportó algo distinto, insistiendo y ganando mucho por derecha. Primera derrota de Colón en la Copa y ahora tendrá que buscar levantar el domingo ante Lanús en el sur del gran Buenos Aires.

