Operan a Moyano del menisco: 45 días afuera del arco de Unión

"No es rotura de cruzados ni nada que sea grave, pero estará sin atajar un mes y medio" confiaron ante la consulta de El Litoral. Es tiempo del uruguayo Santiago Mele (24 años) y asoma de recambio el chaqueño Diego González (19 años), a quien Fillol quería para River.

"No es rotura de cruzados ni nada que sea grave, pero estará sin atajar un mes y medio" confiaron ante la consulta de El Litoral. Es tiempo del uruguayo Santiago Mele (24 años) y asoma de recambio el chaqueño Diego González (19 años), a quien Fillol quería para River.

Estaba más que claro, cuando Sebastián Moyano se tiró al piso de entrada contra Platense en el 15 de Abril y pidió el cambio automáticamente, que estaba casi afuera del clásico ciudadano contra Colón el sábado 19 de marzo en el Brigadier López. Lo que no se sabía a esa altura cuál sería la gravedad de esa lesión en la rodilla. "No es rotura de los cruzados ni nada grave. Es el menisco y lo vamos a operar", confiaron ante la consulta de El Litoral, algo que luego el club oficializó: será este jueves en el Sanatorio Santa Fe a cargo del Dr. Juan Manuel Calvo. En principio, será tiempo del uruguayo Mele por varios partidos: Sebastián Moyano estará ausente unos 45 días y al no ser de gravedad la lesión, Unión no podrá incorporar a nadie en su reemplazo por este tiempo.

Además de la importancia del clásico ciudadano (será el sábado 19 a las 18.30 en el estadio sabalero), el experimentado Sebastián Moyano se perderá el debut de Unión en la Copa Sudamericana, cuyo sorteo será de manera virtual (sin presencia de dirigentes) el 23 de marzo y con inicio el miércoles 6 de abril. Del mismo modo, el cuyano no estará tampoco en el inicio de Copa Argentina contra Sportivo las Parejas por los 32avos. de final del campeonato copero criollo.

Además de iniciarse la era de Santiago Mele (uruguayo, 24 años y de buenas señales en el debut contra Platense), será el turno de Diego González, un chaqueño categoría 2003 que se consolidó en la reserva de AFA y ahora será el arquero suplente de Unión en los partidos de Liga, la Copa Argentina y la Conmebol Sudamericana 2022. "A este chaqueño lo había seleccionado el Pato Fillol para que vaya a River, algo pasó en el medio y apareció Unión", explican desde López y Planes.

Fue Marcelo Aranda, buscador de talentos del Tate, quien lo detectó en el 2017 en un torneo en La Perla del Oeste cuando llegó con su equipo norteño: Deportivo Luján de Chaco. "Unión lo apalabra en enero y llega en marzo, con edad de novena de la AFA. En el 2019 aparece el "Pato" Fillol para llevarlo a River y hubo algo de San Lorenzo, pero finalmente el chico se quedó en Santa Fe", detallan. Este domingo, contra Banfield, firmará su planilla profesional en el equipo de Gustavo Munúa.

En cuanto al debutante uruguayo Santiago Mele, más allá de las condiciones técnicas con las manos, hay dos cosas que fueron sorprendiendo en el día a día en Casasol. Por un lado, la voz de mando: a pesar de tener apenas 24 años, vive hablando todo el partido con los defensores; por el otro, su pegada. Como se recordará, el ex golero de Plaza Colonia había sido reservado por el DT de la Selección de Uruguay para la fecha de Eliminatorias.

A pesar de las conexiones de nacionalidad (es uruguayo) y de puesto (el actual DT es arquero), el nombre de Santiago Mele fue una idea de la secretaría técnica que obviamente contó con el respaldo del entrenador. Pero, a diferencia, de lo que muchos pensaban, no fue algo directo de Munúa. En ese triunvirato técnico, pesó la opinión de Alejandro Limia. "Cuando arrancó todo el armado de este Unión, se pensó en repatriar a Beto Bolgona, pero el ex arquero está obligado a vivir en Buenos Aires por un tema familiar. Luego, surgió la chance de Luis Ojeda, pero se fue a Paraguay. Finalmente, apareció en escena un arquero de Newell's que se fue de Rosario. Todo éso en la previa, hasta que coincidieron que la mejor opción sería la del arquero charrúa Santiago Mele: lo propuso la secretaría técnica, dio el visto bueno Gustavo Munúa y así llegó el uruguayo a Unión".

Ahora, con un arquero titular de 24 años (el uruguayo Santiago Mele) y con un golero suplente de 19 años (el chaqueño Diego González), Unión afrontará las paradas calientes que se vienen con mucha frescura bajo los caños: el clásico ciudadano contra Colón en calidad de visitante, la parada de Copa Argentina contra Sportivo Las Parejas y la esperada vuelta a la Copa Conmebol Sudamericana 2022.

Volvería Luna Diale: ¿al banco?

Sin dudas que la seguidilla de lesiones (Luna Diale, Vera, Blasi, Roldán, Moyano) es algo que preocupa en el Mundo Unión, fundamentalmente pensando en lo que se viene: el clásico, el debut en Copa Argentina y la vuelta a la Copa Sudamericana 2022.

En principio, si bien la semana recién inicia, tendría muchas chances Mauro Luna Diale de estar otra vez a disposición del comando técnico, por lo que no habría que sorprenderse que aparezca este domingo a las 17 en el estadio 15 de Abril contra Banfield en el banco de los relevos.

En cuanto a las otras bajas, lo de Federico Vera es un desgarro y comenzó su recuperación. Por el lado de Enzo Roldán, si bien no hubo un parte médico oficial, se pudo saber que "se trató finalmente de un fuerte contractura", por lo que el jugador arrancaría con chances de meterse en el once titular para el clásico ante Colón, el próximo sábado 19 de marzo desde las 18.30 en condición de visitante.

Copa Argentina: ni fecha ni lugar

Si bien en un primer momento se había deslizado el miércoles 23 de marzo a las 21 en el estadio de San Nicolás de los Arroyos contra Sportivo Las Parejas, el debut de Unión en Copa Argentina quedó "en el aire" por ahora.

Por un lado, la negativa de la Provincia de Buenos Aires para organizar partidos de esa Copa (por eso se baja San Nicolás y cobra fuerza Rafaela); por el otro, el tema del calendario: "Podría pasar directamente para el mes de abril Unión-Las Parejas".

En cuanto a la negativa del Gobierno de Buenos Aires, por cuestiones de seguridad, El Litoral accedió a la info que en las últimas horas se llevó a cabo una importante reunión entre las autoridades de TyC Sports y funcionarios de esa provincia para poder "destrabar" esta decisión.