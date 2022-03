Un bombardeo a la ciudad ucraniana de Sumy dejó al menos nueve muertos

Al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un ataque del ejército aéreo de Rusia contra edificios residenciales en la ciudad de Sumy, ubicada en el noreste de Ucrania y a 350 kilómetros de la capital, Kiev, según informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

La agencia estatal indicó que la aviación rusa "atacó insidiosamente casas" alrededor de las 23.00 de este lunes (hora local). Los equipos de rescate, que trabajan en la zona, sacaron de los escombros hasta el momento a nueve personas fallecidas, entre ellas dos niños.

El jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dmitro Zhyvytskyy, señaló en su cuenta de Telegram que aviones rusos lanzaron bombas sobre la ciudad y el distrito, en zonas residenciales.

"¿De qué tipo de guerra y de qué reglas en general podemos hablar cuando el Ejército ruso mata, destruye, lanzas bombas sobre civiles?", denunció el gobernador, que advirtió que también habría habido bombardeos en zonas residenciales de Bititsia y Ojtirka.

Sumy this morning. Russian aircraft bombed the city tonight. Another footage. #Ukraine pic.twitter.com/aL8ZrEGSQk